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 | Berkay Alptekin

Ukrayna ordusunda Rusya köstebeği! Binbaşı, vatana ihanetten tutuklandı

Ukrayna Güvenlik Servisi, Batıdan tedarik edilen savaş uçaklarının konuşlandığı alanlara yönelik saldırılar için hava kuvvetlerine bağlı bir binbaşının Rusya’ya bilgi sızdırdığını ileri sürdü. Ukraynalı binbaşı, vatana ihanet suçlamasıyla tutuklandı.

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Ukrayna ordusunda Rusya köstebeği! Binbaşı, vatana ihanetten tutuklandı
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 09:55

Güvenlik Servisi (SBU), ismi açıklanmayan hava kuvvetlerine bağlı bir binbaşının, savaş uçaklarının bulunduğu alanlara yönelik saldırılar için ’ya bilgi aktardığını ve bu nedenle tutuklandığını duyurdu.

Batı ülkeleri tarafından tedarik edilen F-16 ve Mirage 2000 savaş uçakları ile Sovyet yapımı Sukhoi-24 uçaklarının hedef alındığı belirtildi.

Ukrayna ordusunda Rusya köstebeği! Binbaşı, vatana ihanetten tutuklandı

PİLOT EĞİTMENİYDİ

Açıklamaya göre, söz konusu ajan, düşman füzelerini vurmakla görevli bir hava tugayında pilot eğitmeni olarak görev yapıyordu.

Anonim e-posta kanalları ve mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla Ukraynalı pilotlar ve Kiev’in hava harekat taktikleri hakkında bilgi aktardığı belirtildi.

Daha fazla bilgi toplamaya çalışırken yakalanan binbaşı, vatana ihanetle suçlandı. Bu suç, ömür boyu hapis cezası ve mal varlığına el konulmasıyla sonuçlanabilir.

Ukrayna ordusunda Rusya köstebeği! Binbaşı, vatana ihanetten tutuklandı

ORDU İÇİNDE ÇATLAK

Bu tutuklama, Haziran ayında Harkov’da gözaltına alınan 42 yaşındaki bir askerin ardından gerçekleşti. Söz konusu asker, Ulusal Muhafızlara bağlı bir taarruz tugayında görev yaparken Rusya için çalıştığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Batılı ülkelerin Ukrayna’ya savaş uçağı tedariki, yıllar süren müzakereler sonucu mümkün olmuştu. Bu uçakların Rusya adına çalışan casuslar yüzünden yok edilme riski, Moskova’nın Ukrayna içindeki sızmalarının yarattığı tehdidin boyutunu gözler önüne seriyor.

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#ihanet
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#Rusya
#Ukrayna
#Savaş Uçakları
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