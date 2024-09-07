Ukrayna Putin'in füze deposunu vurdu! Rusya olağanüstü hal ilan etti

07 Eylül 2024 11:27 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 11:53

Rusya, Ukrayna'nın bir füze depolama tesisine büyük bir kamikaze drone saldırısı düzenlemesinin ardından bölgelerinden birinde olağanüstü hal ilan etti. Patlamaların saatlerce sürdüğü aktarılırken, bölge tahliye edildi.

Sosyal medyada dolaşan bir video, Rusya'nın Voronej bölgesinde Putin'in mühimmat depolarından birinin vurulmasının ardından patlamaların meydana geldiğini gözler önüne serdi.

Rus yetkililer, Ukrayna'nın gece saat 03:00 sıralarında saldırmasının ardından yerel halkın bölgeden hızlıca tahliye edildiğini bildirdi. Saldırı sonrası depoda büyük bir yangın çıkarken, patlamalar gece boyunca devam etti.

Bir otoyoldan çekilen görüntülerde, gece gökyüzü alevlerin ışıklarıyla aydınlanırken sürekli patlamalar duyuluyor ve görülüyordu. Mermiler ve diğer mühimmatlar patlarken büyük bir otoyol kapatıldı.

PATLAMALAR SAATLERCE SÜRDÜ

Yerel Telegram kanallarına göre patlamalar saatlerce devam etti.

Voronezh valisi Alexander Gusev yaptığı açıklamada, “Ukrayna'nın kamikaze drone'unun çarpması sonucu patlayıcı maddelere sıçrayan bir yangına neden oldu ve bu da patlamalara yol açtı.” ifadelerine yer verdi.

Ostrogozhsky bölgesinde olağanüstü hal ilan edilirken, yüzlerce bölge sakini Belgorod'un yaklaşık 80 km batısındaki Soldatskoye köyünden tahliye edildi.

Raporlara göre, yerinden edilen sakinler için geçici konaklama yerleri kuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı'na göre Rus güçleri dün gece Belgorod bölgesi üzerinde iki insansız hava aracı düşürdü.

Bakanlık bir diğerinin de Kursk üzerinde düşürüldüğünü söyledi ancak Voronej saldırısına değinmedi.

UKRAYNA'NIN ÖNCELİKLİ HEDEFLERİNDEN BİRİYDİ

Vali Alexander Gusev, “Gece patlayıcı nesnelerin yakınında yangın çıkan ve bir patlamanın başladığı Ostrogozhsky Bölgesi'nde olağanüstü hal ilan edildi. Olası hasarın değerlendirilmesi ancak patlamanın sonuçları tamamen ortadan kaldırıldıktan sonra yapılacaktır.” dedi.

Vali, hasarın incelenmesi için patlamalar ve yangın kontrol altına alınana kadar beklenmesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna'nın aynı mühimmat tesisini daha önce de hedef aldığı belirtildi. İki hafta önce Kiev güçlerinin Rusya'ya bir seyir füzesi göndererek aynı bölgedeki bir cephaneliği vurduğu bildirildi.

Temmuz ayında bir “güvenlik kaynağı” Reuters'e Voronezh'deki bir tesisin öncelikli hedef olduğunu söyledi. Kaynak, füzelerin, tank ve top mermilerinin ve mühimmatların burada depolandığını söyledi.