Ukrayna robotlarla Rus mevzisini ele geçirdiğini açıkladı

Ukrayna ordusu, cephedeki dengeleri değiştirebilecek yeni bir döneme girmiş gibi görünüyor. Artan dron tehdidine karşı geliştirilen stratejide, bu kez kara robotları ön plana çıkıyor. Yani iş sadece havadaki insansız araçlarla sınırlı değil artık; yerde de robotlar aktif.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaptığı açıklamada dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Buna göre, Ukrayna’ya ait kara robotları ve insansız hava araçları birlikte hareket ederek bir Rus askeri mevzisini ele geçirdi. Hatta Rus askerlerinin teslim olmaya zorlandığını söyledi.