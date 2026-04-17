Ukrayna robotlarla Rus mevzisini ele geçirdiğini açıkladı

Serhat Yıldız
GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 09:55
17.04.2026
saat ikonu 09:55
Ukrayna ordusu, cephedeki dengeleri değiştirebilecek yeni bir döneme girmiş gibi görünüyor. Artan dron tehdidine karşı geliştirilen stratejide, bu kez kara robotları ön plana çıkıyor. Yani iş sadece havadaki insansız araçlarla sınırlı değil artık; yerde de robotlar aktif.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaptığı açıklamada dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Buna göre, Ukrayna’ya ait kara robotları ve insansız hava araçları birlikte hareket ederek bir Rus askeri mevzisini ele geçirdi. Hatta Rus askerlerinin teslim olmaya zorlandığını söyledi.

Bu bilgi bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil. Ama yayımlanan tanıtım videosunda, Ukrayna’nın son üç ayda 22 binden fazla robotik görev gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

Zelenskiy’nin sözleri ise oldukça iddialı:
“Bu savaşın tarihinde ilk kez bir düşman mevzisi tamamen insansız platformlar tarafından ele geçirildi.”

OPERASYONUN İZLERİ HARKİV’DE

Söz konusu olayın, 2025 yılında Harkiv bölgesinde gerçekleştirilen bir operasyona dayandığı değerlendiriliyor. Ukrayna 3. Ayrı Taarruz Tugayı’nın açıklamasına göre, birlik; hava dronları ve “kamikaze” tipi kara robotlarını kullanarak Rusya’ya ait tahkim edilmiş bir hattı hedef aldı.

Operasyonun ardından Rus askerlerinin mevzilerini terk ettiği, hatta bir robota teslim olduğu öne sürülüyor. Açıkçası bu artık çok da şaşırtıcı değil. Daha önce de dronlara teslim olan askerlerin görüntüleri kaydedilmişti.

CEPHEDE “ÖLÜM BÖLGESİ” GENİŞLİYOR

Savaşın beşinci yılına girilirken, dronların oluşturduğu tehdit giderek büyüyor. 2026 Şubat itibarıyla cephe hattının yaklaşık 20 kilometre gerisine kadar uzanan bir “ölüm bölgesi” oluşmuş durumda.

Bu bölgede hareket eden askerler, sürekli gözetim altında. En küçük bir hareket bile saldırıyla sonuçlanabiliyor. Bu yüzden askerler gece ilerlemeyi tercih ediyor, termal gizleme ekipmanları kullanıyor ya da sisli havayı kolluyor. Ama tüm bunlara rağmen dronlar, sahadaki en ölümcül unsur haline gelmiş durumda.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ SALDIRI

Ukrayna’nın geliştirdiği yeni nesil dronlar ise artık daha bağımsız. Yapay zekâ destekli bu sistemler, operatörle bağlantı kesilse bile hedefi takip edip saldırıyı tamamlayabiliyor.

KARA ROBOTLAR SAHAYA İNDİ

Kara robotları bugüne kadar daha çok lojistik ve yaralı tahliyesinde kullanılıyordu. Ancak son dönemde bu tablo değişmeye başladı. Artık doğrudan çatışmaya giren robotlar var.

Makineli tüfekler ve bombaatarlarla donatılan bu araçlar, gerektiğinde patlayıcı yüklü mobil saldırı platformlarına dönüşebiliyor.

Bu sistemlerden biri de Ukraynalı DevDroid şirketinin geliştirdiği Droid TW 12.7. Paletli yapıya sahip bu robot, M2 Browning makineli tüfek taşıyor. Yürüme hızında ilerliyor ve yaklaşık 25 kilometre menzile sahip.

İletişim tarafında ise hem radyo hem de Starlink uydu bağlantısı kullanılıyor.

SAHADA İŞLER HER ZAMAN PLANLANDIĞI GİBİ GİTMİYOR

Her ne kadar robotlar insan kaybını azaltma potansiyeli taşısa da sahadaki gerçekler biraz daha sert. Ukrayna 38. Deniz Piyade Tugayı’ndan bir yetkiliye göre, yaralı tahliyesi için gönderilen robotlar beş denemenin dördünde hedefe ulaşamadı.

Engebeli arazi, savaşın yol açtığı yıkım ve düşman ateşi bu başarısızlıkta büyük rol oynuyor.

Üstelik robotlar da tamamen “dokunulmaz” değil. Elektronik harp sistemleri bu araçları da etkiliyor. Sinyal kaybı ve iletişim kopukluğu, operasyonların başarısını ciddi şekilde sınırlayabiliyor.

Öte yandan sadece Ukrayna değil, Rusya da robot kullanımını artırmış durumda. Özellikle kış döneminde bu alanda ciddi bir yoğunlaşma olduğu belirtiliyor.

Ukrayna 3. Ordu Kolordusu’ndan bir komutan ise çarpıcı bir hedef paylaştı: Robot kullanımının artmasıyla birlikte piyade sayısı yüzde 30’a kadar azaltılabilir.

