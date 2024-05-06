06 May 2024 10:27 - Güncelleme : 06 May 2024 10:33
Ukrayna Rus işçileri taşıyan aracı İHA ile vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya'nın sınırındaki Belgorod bölgesinde işçileri taşıyan araçlara, Ukrayna tarafından İHA'lı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda çok sayıda kişi ölürken, en az 35 kişi yaralandı.
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rusya'ya karşı atağa geçen Ukrayna, sınırda bulunan Belgorod bölgesinde işçileri taşıyan araçları hedef aldı. Ukrayna ordusu, İHA ile işçileri taşıyan 2 minibüs ve bir otomobili hedef aldı. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2’si çocuk 35 kişi ise yaralandı.
Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov saldırının ardından yaptığı açıklamada, karnından yaralanan ve durumu ağır olan bir kişinin ameliyata alındığını, farklı derecelerde şarapnel yaraları olan diğer mağdurların ise bölgedeki sağlık tesislerine götürüldüğünü belirtti.
Bölgede gerçekleştirilen operasyonel hizmetlerin devam ettiğini aktaran Gladkov, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı