Ukrayna Rus konvoyunu vurdu: Çok sayıda asker öldü!

16 Ağustos 2024 00:10 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 00:11

Rus balerine şoke eden ceza: Ukrayna'ya 51.80 dolar bağışladığı için 12 yıl hapis yatacak

Rus balerine şoke eden ceza: Ukrayna'ya 51.80 dolar bağışladığı için 12 yıl hapis yatacak

Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Ukrayna ordusu, Rusya'nın Kursk bölgesinde ilerleme kaydetti. Ukrayna askeri Rusya'ya ait askeri konvoya düzenlediği saldırıda, onlarca Rus askerini etkisiz hale getirdi.

ÇOK SAYIDA RUS ASKERİ ÖLDÜ!

Ukrayna ordusu, 6 Ağustos'tan bu yana Rusya'nın Kursk bölgesinde ilerlemeye devam ediyor. Ukrayna ordusu, Kursk bölgesinde Rus ordusuna ait konvoya düzenlediği saldırıda onlarca Rus askerini öldürdü. Ukrayna ordusu, ayrıca çok sayıda askeri aracı da imha etti.

KAMERALARA YANSIDI

Çevredekileri tarafından kaydedilen görüntülerde, askeri kamyonların içerisinde onlarca Rus askerin cansız bedeni olduğu görüldü.

100'DEN FAZLA RUS ASKERİNİ ESİR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kursk bölgesinde bugün farklı yerlerde 1-2 kilometre ilerleme kaydettik. Aynı zamanda 100'den fazla Rus askeri esir alındı" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Ukrayna Ordusu 28. Mekanize Tugayı’nın cephe hattında görevli askerlerinin kullandığı aksiyon kameralarla, Ukrayna ve Rus birlikleri arasında yaşanan yoğun çatışmalar görüntülendi.