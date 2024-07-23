Ukrayna, Rus ordusuna ait 'Su-25' tipi savaş uçağını düşürdü! İşte o anlar

23 Temmuz 2024 13:09 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 13:19

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle başlayan Ukrayna'nın işgal girişimi şiddetli çatışmalarla devam ediyor. İki yılı aşkın süredir devam eden savaşta Ukrayna atağa geçti. Son olarak Ukrayna Kara Kuvvetleri, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk şehri yönünde Rus ordusuna ait "Su-25" tipi savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı.

Ukrayna Kara Kuvvetleri, Rus 'Su-25' tipi savaş uçağının düşürülme anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

KAFKAS LİMANINA İHA'LI SALDIRI

Öte yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri de Kafkas limanındaki bir feribota insansız hava aracıyla (İHA) saldırdı. Rusya’nın Krasnodar bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev, yaptığı açıklamada, Ukrayna yönetiminin Krasnodar bölgesi topraklarına terör saldırısı düzenlediğini belirterek, “Ukrayna ordusu Kafkas limanında bu sabah bir feribota İHA saldırısı düzenledi.” ifadelerini kullandı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Saldırıda çıkan yangının yayılma tehlikesinin bulunmadığını belirten Kondratyev, saldırı sonucunda mürettebat ve liman çalışanlarından ölen ve yaralananların olduğunu aktardı.

TASS haber ajansının, Rusya Acil Durum Bakanlığının yerel yetkililerine dayandırarak verdiği haberde, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, beş kişinin yaralandığı ifade edildi.