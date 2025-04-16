Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan sonra ne olacak? Karadeniz'in güvenliği için İstanbul'da kritik zirve

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Karadeniz'in güvenliği için İngiltere, Fransa ve Türkiye'den temsilcilerin Türkiye'de bir araya geleceğini duyurdu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki kısmi ateşkese rağmen hava saldırıları devam ederken Türkiye'de kritik bir zirve gerçekleşecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Karadeniz'in güvenliği için İngiltere, Fransa ve Türkiye'den temsilcilerin İstanbul'da bir araya geleceğini duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, ''Bu, Karadeniz güvenliğine odaklanan askeri bir toplantı. Öncelikle, istekli ülkelerin oluşturduğu bir koalisyon ve atılması gereken uygun adımlar konuşulacak” dedi.

KARADENİZ'DE DENİZ GÜCÜ VARLIĞI GÜNDEMDE

Zelenskiy, Karadeniz’de bir deniz gücünün varlığının gündemde olduğunu belirterek, “Denizde bir güç bulundurulmasını konuşuyoruz ve Türkiye’nin gelecekte Karadeniz güvenlik garantilerinde ciddi bir rol üstlenebileceğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

KONU: ATEŞKESTEN SONRA NE OLACAK?

Sürecin savaşın sona erdirilmesiyle değil, olası bir ateşkesin ardından sağlanacak güvenlik garantileriyle ilgili olduğunu vurgulayan Zelenskiy, “Bu toplantıların amacı savaşı bitirmek değil, ateşkesten sonra ne olacağıyla, yani güvenlik garantileriyle ilgilidir” dedi.

NATO Genel Sekreteri Rutte ise Türkiye’nin 2022’de tahıl koridoru anlaşmasında sağladığı başarıya dikkat çekerek, “Türkiye’nin ilgili tüm tarafları yeniden bir araya getirmeye çalışması pozitif bir gelişme. Umarız bu çabalar başarıyla sonuçlanır” dedi.