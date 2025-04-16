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 | Berrak Arican

Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan sonra ne olacak? Karadeniz'in güvenliği için İstanbul'da kritik zirve

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Karadeniz'in güvenliği için İngiltere, Fransa ve Türkiye'den temsilcilerin Türkiye'de bir araya geleceğini duyurdu.

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Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan sonra ne olacak? Karadeniz'in güvenliği için İstanbul'da kritik zirve
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 09:58

Rusya ile Ukrayna arasındaki kısmi ateşkese rağmen hava saldırıları devam ederken Türkiye'de kritik bir zirve gerçekleşecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Karadeniz'in güvenliği için İngiltere, Fransa ve Türkiye'den temsilcilerin İstanbul'da bir araya geleceğini duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, ''Bu, Karadeniz güvenliğine odaklanan askeri bir toplantı. Öncelikle, istekli ülkelerin oluşturduğu bir koalisyon ve atılması gereken uygun adımlar konuşulacak” dedi.

Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan sonra ne olacak? Karadeniz'in güvenliği için İstanbul'da kritik zirve

KARADENİZ'DE DENİZ GÜCÜ VARLIĞI GÜNDEMDE

Zelenskiy, Karadeniz’de bir deniz gücünün varlığının gündemde olduğunu belirterek, “Denizde bir güç bulundurulmasını konuşuyoruz ve Türkiye’nin gelecekte Karadeniz güvenlik garantilerinde ciddi bir rol üstlenebileceğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan sonra ne olacak? Karadeniz'in güvenliği için İstanbul'da kritik zirve

KONU: ATEŞKESTEN SONRA NE OLACAK?

Sürecin savaşın sona erdirilmesiyle değil, olası bir ateşkesin ardından sağlanacak güvenlik garantileriyle ilgili olduğunu vurgulayan Zelenskiy, “Bu toplantıların amacı savaşı bitirmek değil, ateşkesten sonra ne olacağıyla, yani güvenlik garantileriyle ilgilidir” dedi.

Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan sonra ne olacak? Karadeniz'in güvenliği için İstanbul'da kritik zirve

NATO Genel Sekreteri Rutte ise Türkiye’nin 2022’de tahıl koridoru anlaşmasında sağladığı başarıya dikkat çekerek, “Türkiye’nin ilgili tüm tarafları yeniden bir araya getirmeye çalışması pozitif bir gelişme. Umarız bu çabalar başarıyla sonuçlanır” dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Ukrayna ve Rusya Savaşı neden başladı?
İşgal, 24 Şubat 2022 Moskova saatiyle 06.00 civarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'nın askerden ve Nazizm'den arındırılması" amacıyla "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı.
ETİKETLER
#türkiye
#ukrayna
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#diplomasi
#nato
#güvenlik
#Dünya
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