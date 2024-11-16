Ukrayna-Rusya savaşının gerçek yüzü! Film gibi anları Türk denizciler kayda aldı
Tüm dünya gözlerini İsrail'in Orta Doğu'daki yıkım ve katliamlarına çevirmişken savaşın tüm şiddetiyle sürdüğü Ukrayna'dan da korkunç görüntüler geldi. Adeta bir film sahnesi gibi görünen görüntülerde Ukrayna uçaksavarlarının sürü halinde saldırıya geçen Rus Geran-2 insansız hava araçlarını önleme anları gündem oldu.
Rusya ve Ukrayna arasında 3. yılına yaklaşan savaş, 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "özel bir askeri operasyon" ilan etmesiyle başladı.
Savaşın başlamasından günümüze kadar geçen yaklaşık 3 yıllık süreçte Ukrayna'da Rusya için savaşan 70 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
Dünya tüm gözünü Orta Doğu'daki İsrail'in Filistin ve Lübnan'a karşı gerçekleştirdiği yıkım ve katliamlarına çevirmişken, Ukrayna'da da savaşın tüm şiddetiyle devam ettiğini hatırlatan bir video sosyal medyada gündem oldu.
FİLM GİBİ ANLARI TÜRK DENİZCİLER KAYDETTİ
Özellike Odessa'da konuşlu Ukrayna uçaksavarlarının Rus Geran-2 sürü saldırısına karşı dün gece filmleri aratmayan önleme anları savaşın şiddetini gözler önüne serdi.
Söz konusu o anlar sosyal medyada gündem olurken, videoyu çeken kişilerin Odessa limanı üzerinden Ukraynalılara malzeme ulaştıran Türk denizciler olduğu bildirildi.