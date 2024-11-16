Ukrayna-Rusya savaşının gerçek yüzü! Film gibi anları Türk denizciler kayda aldı

16 Kasım 2024 10:08 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 10:10

Tüm dünya gözlerini İsrail'in Orta Doğu'daki yıkım ve katliamlarına çevirmişken savaşın tüm şiddetiyle sürdüğü Ukrayna'dan da korkunç görüntüler geldi. Adeta bir film sahnesi gibi görünen görüntülerde Ukrayna uçaksavarlarının sürü halinde saldırıya geçen Rus Geran-2 insansız hava araçlarını önleme anları gündem oldu.