Ukrayna Rusya'da yerleşim yerlerini hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

12 May 2024 14:47 - Güncelleme : 12 May 2024 15:26

Ukrayna Rus işçileri taşıyan aracı İHA ile vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ukrayna Rus işçileri taşıyan aracı İHA ile vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rus yetkililer, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Belgorod kentinde Ukrayna tarafından atılan bir füzenin isabet ettiğini ve çok katlı bir apartman kompleksinin tüm bölümünün çöktüğünü bildirdi. Çökme nedeniyle en az 7 kişinin öldüğünü ve 15 kişinin de yaralandığını ifade edildi.

Moskova'daki Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bina, Ukrayna'dan ateşlenen ve Rus uçaksavarları tarafından düşürülen bir Toçka-U füzesinin şarapnel parçaları nedeniyle çöktü.

KURTARMA EKİPLERİ DE ENKAZIN ALTINDA MAHSUR KALDI

Rus haber ajansı TASS'a göre kurtarma ekipleri bölgeye intikal etti, ancak mahsur kalanları arama çalışmaları sırasında kompleksin bir katı daha çöktü ve kurtarma ekiplerinden birkaç kişi binanın enkazında mahsur kaldı.

Eyaleti Valisi Vyacheslav Gladkov tarafından daha önce yayınlanan çökme anına ait görüntüler, binanın en az 10 katının çöktüğünü gösteriyor.

Gladkov, "Şehir ve Belgorod vilayeti Ukrayna silahlı kuvvetlerinin yoğun bombardımanının hedefi oldu. Apartman kompleksinin bir top mermisiyle doğrudan vurulması sonucunda, binanın onuncu katından birinci katına kadar tüm cephesi çöktü." ifadelerini kullandı.