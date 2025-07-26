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 | Berkay Alptekin

Ukrayna, Rusya'nın en önemli savunma tesisini vurdu! O anlar kamerada

Ukrayna, İHA'lar ile sabah saatlerinde Rusya'nın Stravropol bölgesindeki bir savunma tesisine saldırı düzenledi. Saldırı anları saniye saniye kameralara yansıdı.

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KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 12:24
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 12:24

’ya ait insansız hava araçları (), 26 Temmuz sabahı erken saatlerde ’nın Stavropol bölgesinde yer alan Signal adlı savunma tesisini hedef aldı. Bölge, Ukrayna kontrolündeki sınırlardan yaklaşık 500 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Tesisin, cephede kullanılan uçaklara yönelik elektronik harp sistemleri ürettiği ve Rusya’nın askeri sanayi altyapısında kilit rol oynadığı biliniyor. Sosyal medyada paylaşılan videolarda tesise ait olduğu ileri sürülen görüntülerde anı saniye saniye kaydedildi.

Stavropol Valisi Vladimir Vladimirov saldırıyı doğruladı. Dronların bölgedeki sanayi alanlarını hedef aldığını ve küçük çaplı bir yangın çıktığını belirten Vali Vladimirov, yaşanan saldırıda can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise gece boyunca sekiz farklı bölgede toplam 54 Ukrayna dronunun düşürüldüğünü duyurdu. Ancak Stavropol bölgesiyle ilgili herhangi bir önleme bilgisini paylaşmadı.

Ukrayna, Rusya'nın en önemli savunma tesisini vurdu! O anlar kamerada

SİGNAL TESİSİNİN RUSYA İÇİN ÖNEMİ

1971’de kurulan Signal tesisi, Rusya'nın Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi’ndeki en büyük savunma sanayi kuruluşlarından biri. Tesis, aktif karıştırma sistemleri, uzaktan silah kontrol modülleri ve radyo-elektronik sistemler üretiyor.

Devlete bağlı Rostec’in KRET kümesi altında faaliyet gösteriyor. Bir gün önce de aynı bölgede bir kimya fabrikası Ukrayna dronları tarafından vurulmuştu.

Kiev yönetimi, Rusya içindeki askeri hedefleri vurarak Moskova’nın savaş kapasitesini azaltmayı hedeflediğini söylüyor.

Ukrayna, Rusya'nın en önemli savunma tesisini vurdu! O anlar kamerada

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#saldırı
#iha
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