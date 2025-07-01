Ukrayna, Rusya'nın İHA üreten fabrikasını vurdu: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna, Rusya'nın İjevsk kentindeki bir fabrikayı hedef aldı. İnsansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi ise yaralandı.

Ukrayna, Rusya'nın bir fabrikasını İHA'larla vurdu. Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'nin lideri Aleksandr Breçalov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın İjevsk kentindeki bir fabrikaya insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

3 ÖLÜ, 35 YARALI

Breçalov saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin de yaralandığını aktardı. Durumu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bildirdiğini vurgulayan Breçalov, hedef alınan fabrikanın ismini ise paylaşmadı.

FABRİKA İHA ÜRETİYORDU

Ukraynalı bir güvenlik yetkilisi ise Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Ukrayna Güvenlik Servisi'ne ait en az 2 insansız hava aracının, bin 300 kilometre uzaklıkta insansız hava araçları ve hava savunma sistemleri üreten Kupol tesisini vurduğunu, saldırının ardından yangın çıktığını ifade etti.