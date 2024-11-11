Ukrayna, Rusya'nın inkarlarını yalanlayan kaydı yaydı: Kuzey Koreli askerlerin telsiz konuşmaları

11 Kasım 2024 10:39 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 11:07

Rusya'da Ukrayna'ya karşı savaşan Kuzey Koreli askerlerin telsiz konuşmalarına dair ses kaydı ortaya çıktı. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın inkarlarını yalanlayan kaydı, basına servis etti.

Rusya, yıllar sonra yabancı askerleri kabul edip, Ukrayna'ya karşı savaşmak için cepheye gönderdi. Kuzey Koreli askerlerin, Ukrayna'ya karşı savaştığını her fırsatta reddeden Rusya'ya karşı yeni bir hamle geldi. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı (DIU), Ukrayna'ya karşı Rusya için savaşmak üzere Kursk bölgesine gönderilen Kuzey Koreli askerlerin telsiz konuşmalarını yayınladı.

DIU’dan yapılan açıklamada, Kuzey Kore askerlerinin “Mühür 1, Mühür 2” anlamlarına gelen bazı şifreli askeri terimler kullandığı belirtilirken, askerlerin bu yolla sinyal kontrolü yaptığının değerlendirildiği kaydedildi. “Bekle” dediği duyulan askerin ise başka bir askere talimat verdiğinin tahmin edildiği aktarıldı.

KUZEY KORE ASKERLERİ İLE UKRAYNA ASKERLERİ CEPHEDE KARŞI KARŞIYA

Şimdiye kadar Rusya sürekli olarak Kuzey Kore'den askeri birlik temin etmediklerini öne sürse de Ukrayna bu durumu kanıtlarıyla dünyaya sundu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte da geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kuzey Kore'den en az 11 bin asker aldığını doğruladı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrey Kovalenko ise, "Kuzey Kore askeri birlikleri Kursk'ta ilk kez ateş altına alındı" açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Umerov, Ukrayna askerleriyle, Kuzey Kore askerlerinin 'küçük çaplı bir çatışmaya' girdiğini, "çatışmanın tüm güçlerin seferber edildiği sistematik olarak organize edilmiş bir çatışma düzeyinde olmadığını" ifade etmişti.

Son olarak Kuzey Kore askerleri ile Ukrayna askerlerinin cephede karşı karşıya geldiğini doğrulayan Zelenskiy, ''Kuzey Kore askerleriyle yaşanan ilk çatışmalar dünyada yeni bir istikrarsızlık sayfası açtı'' açıklamasında bulunmuştu.