Ukrayna, Rusya'nın Kırım'a olan bağlantısını kesti! Kerç Köprüsü su altından patlatıldı

Ukrayna, Rusya'ya karşı aylardır hazırlandıkları bir saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Saldırı kapsamında Rusya'yı Kırım'a bağlayan Kerç Köprüsü'nün ilk kez su altından patlayıcılarla hedef alındığı açıklandı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya'ya karşı yeni bir özel operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı. Operasyon kapsamında Rusya’yı Kırım’a bağlayan Kerç Köprüsü’ne hedef alındı.

İlk kez su altından düzenlenen saldırı sonrası köprünün “kullanılamaz hale geldiği” belirtildi.

"BU KEZ SU ALTINDAN!"

Mesajlaşma servisi Telegram'da yer alan SBU'nun resmi hesabı tarafından yapılan paylaşımda, "Ukrayna Güvenlik Servisi yeni ve benzersiz bir özel operasyon gerçekleştirdi ve Kırım Köprüsü’nü üçüncü kez vurdu – bu kez su altından! Operasyon birkaç ay sürdü." ifadelerine yer verdi.

Patlayıcıların bin 100 kilogram TNT’ye eşdeğer bir etkiye sahip olduğu ve destek yapılarının ağır şekilde hasar gördüğü belirtildi.

Bu saldırı geçtiğimiz pazar günü Rusya'nın nükleer kapasiteli stratejik bombardıman uçaklarının hedef alındığı kapsamlı İHA operasyonunun hemen ardından gerçekleştirildi.