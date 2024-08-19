Ukrayna Rusya’nın Kursk bölgesinde kritik yerleri ele geçirdi!

19 Ağustos 2024 22:41 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 22:44

Ukrayna, Rusya topraklarındaki ilerleyişini sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Kursk bölgesinde bin 250 kilometrekareden fazla alanı ele geçirdiklerini paylaştı. Ayrıca Rusya, Ukrayna’dan Kursk’a giren gazetecilere yönelik işlem yapılacağını açıkladı.

Ukrayna ordusu, 6 Ağustos'tan bu yana Rusya'nın Kursk bölgesinde ilerleyişini sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kursk bölgesinde devam eden operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

92 YERLEŞİM YERİ ELE GEÇİRİLDİ

Zelenskiy, Ukrayna güçlerinin Kursk bölgesindeki bin 250 kilometrekareden fazla alanı ele geçirdiğini belirtti. Rusya'ya ilişkin sözde kırmızı çizgiler gibi naif ve hayali kavramların Ukrayna'nın kontrolünde olan Sudzha yakınlarında bir yerde parçalandığını ifade eden Zelenskiy, Ukrayna birliklerinin toplam 92 yerleşim yerini ele geçirdiğini sözlerine ekledi.

“KISITLAMA KALKARSA EĞER…”

Zelenskiy, Ukrayna sınırındaki yerleşim yerlerinin koruma ihtiyacını gerekçe göstererek, “Ortaklarımız Rusya topraklarında silah kullanımına ilişkin mevcut kısıtlamaları kaldırırsa, Kursk bölgesine fiziksel olarak girmemize gerek kalmaz” dedi.

RUSYA: İŞLEM YAPILACAK!

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Kursk bölgesine Ukrayna’dan girerek haber yapan gazetecilerin yasa dışı olarak sınırı geçtiğini ve bu gazetecilere karşı gereken işlemin yapılacağını bildirdi.

Zaharova, son dönemlerde bazı Batılı gazetecilerin Ukrayna’dan Rusya’nın Kursk bölgesine girerek haber yayımlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Rus yetkililerin, halihazırdaki prosedürleri atlayarak Rusya Federasyonu'nun egemen topraklarına giren yabancı muhabirlerin eylemlerine ilişkin hukuki değerlendirme yaptığını belirten Zaharova, devlet sınırını yasa dışı geçmeleri nedeniyle bu tür medya temsilcilerine yönelik ceza davaları açıldığını hatırlattı.

Zaharova, “Bu tür olayların tümü dikkatlice kayıt altına alınmaktadır ve ihlal gerçekleştirenlere karşı gerekli işlemler yapılacaktır.” ifadelerini kullandı. Bu gazetecilerin ayrıca “Ukraynalı Nazi propagandası” yaparak gazetecilik mesleğine ihanet ettiği yorumunu yapan Zaharova, “işgal altındaki Rus topraklarına 'çıkarma' yapan medyanın” görevinin Kiev’i korumak, Kiev’in bölgedeki sivil halka karşı işlediği suçları gizlemek ve kamuoyunu manipüle etmek olduğunu savundu.

RÖPORTAJI KALDIRDI

Bu gazetecilerin Batı’nın Kiev'e desteğini sürdürmesi için gerekli arka planı oluşturduğunu söyleyen Zaharova, şöyle devam etti:

“Bu tür gazetecilerin Nazi sembollerini sergilerken yakalandıklarında ki bu kendi ülkelerinde bile cezai bir suçtur, suç unsuru taşıyan materyalleri silmek için acele etmeleri oldukça manidardır. Örneğin, İtalyan devlet medyası RAI’nin Ilario Piagnerelli isimli muhabiri, sosyal ağlarında SS birliğinin sembolü ile ‘Leibstandarte Adolf Hitler’ yazan şapkalı bir neonazi militanıyla yapılan röportajı kaldırdı. Aynı zamanda gazeteci, yaptıklarından dolayı özür dilemeyi bile düşünmedi, sanki hiçbir şey olmamış gibi yayınları sildi.”

Sözcü Zaharova, Batı medyasının bu tür faaliyetlerini "Rusya'ya karşı büyük ölçekli hibrit saldırının uygulanmasına doğrudan katılımın kanıtı" olarak değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Kursk'ta esir alınan Rus askerleri sayesinde yapılacak bir esir değişiminde 'fonunu' artırabileceğini düşünüyor.