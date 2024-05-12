Ukrayna Rusya'ya ait Su-25 savaş uçağını düşürdü

12 May 2024 17:31 - Güncelleme : 12 May 2024 17:41

Ukrayna Rusya'da yerleşim yerlerini hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ukrayna Rusya'da yerleşim yerlerini hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaptığı açıklamada, “Donetsk bölgesi, 110’uncu Mekanize Tugayı. Bir Rus Su-25 uçağını daha düşürdüğünüz için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise, “110'uncu Mekanize Tugay'dan Ukraynalı savaşçılar Avdiivka yönünde bir Rus Su-25 uçağını düşürdü” açıklamasında bulundu.

Mayıs ayının ilk haftasında da Zelenski, Rus Su-25 uçağı düşürüldüğünü duyurmuştu. Zelenski, 4 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, “Donetsk bölgesinde bir başka Rus Su-25 uçağını düşüren 110’uncu Mekanize Tugayı askerlerine de özel olarak değinmek istiyorum. İyi işti çocuklar” demişti.