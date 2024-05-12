Ukrayna Rusya'ya ait Su-25 savaş uçağını düşürdü
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 May 2024 17:31 - Güncelleme : 12 May 2024 17:41
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donetsk bölgesinde Ukrayna askerlerinin Rusya’ya ait Su-25 tipi savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaptığı açıklamada, “Donetsk bölgesi, 110’uncu Mekanize Tugayı. Bir Rus Su-25 uçağını daha düşürdüğünüz için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise, “110'uncu Mekanize Tugay'dan Ukraynalı savaşçılar Avdiivka yönünde bir Rus Su-25 uçağını düşürdü” açıklamasında bulundu.
Mayıs ayının ilk haftasında da Zelenski, Rus Su-25 uçağı düşürüldüğünü duyurmuştu. Zelenski, 4 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, “Donetsk bölgesinde bir başka Rus Su-25 uçağını düşüren 110’uncu Mekanize Tugayı askerlerine de özel olarak değinmek istiyorum. İyi işti çocuklar” demişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı