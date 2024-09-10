Ukrayna, Rusya'yı yüzden fazla İHA ile hedef aldı!

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı

10 Eylül 2024 09:27 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 09:33

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna, Rusya'yı yüzden fazla İHA ile hedef aldı.

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'daki hedeflere yönelik İHA saldırısı girişiminde bulunduğu aktarıldı. Açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin 144 İHA'yı imha ettiği, bunlardan 20'sinin Moskova bölgesinde düşürüldüğü ifade edildi. BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, fırlatılan İHA'lardan birinin bölgedeki apartmana düşmesi sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi. UÇUŞLAR DURDURULDU Rusya Federal Havacılık Ajansı (Rosaviatsiya) ise Moskova’daki havalimanlarında güvenlik gerekçesiyle sivil uçuşlara geçici kısıtlamalar getirildiğini duyurdu. İlgili Haberler Ukrayna Putin'in füze deposunu vurdu! Rusya olağanüstü hal ilan etti Ukrayna'dan Rusya'ya Kırım tepkisi: Sözde seçimlerin sonuçları geçerli değil