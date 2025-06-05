Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Ukrayna tarihinin en stratejik dron saldırısıydı! Rusya kolları sıvadı: Vurulan uçakları tek tek onaracak

Ukrayna tarafından Rusya'ya 1 Haziran'da düzenlenen dron saldırısı dünyayı şoke etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Seygey Ryabkov, Rus uçaklarının hasar gördüğünü ve onarılacağını ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ukrayna tarihinin en stratejik dron saldırısıydı! Rusya kolları sıvadı: Vurulan uçakları tek tek onaracak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 13:25
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 13:25

Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) Rusya'nın iç bölgelerinde bulunan hava üslerindeki Rus bombardıman uçağına saldırı düzenlemişti. Rusya, Ukrayna'nın insansız hava araçları tarafından hasar gören bombardıman uçaklarını onaracağını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Seygey Ryabkov, Rus basınına yaptığı açıklamada, Rus uçaklarının 1 Haziran'da Ukrayna tarafından düzenlenen saldırıda hasar gördüğünü ve onarılacağını ifade etti. Ryabkov, "Söz konusu uçaklar Savunma Bakanlığı temsilcilerinin de belirttiği gibi yok edilmedi ancak hasar gördü. Eski haline getirilecektir" ifadelerine yer verdi.

Ukrayna tarihinin en stratejik dron saldırısıydı! Rusya kolları sıvadı: Vurulan uçakları tek tek onaracak

TRUMP VE PUTİN KARŞILIKLI SALDIRILARI GÖRÜŞTÜ

İki ABD'li yetkili ise yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın hafta sonu gerçekleştirdiği insansız hava aracı saldırısında 20 kadar Rus savaş uçağının vurulduğunu ve bunlardan 10'unun kullanılamaz hale geldiğini ifade etmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise vurulan bombardıman uçaklarının 40'tan fazla olduğunu söylemişti.
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Ukrayna'nın Rus hava üslerine düzenlediği İHA saldırıları da dahil olmak üzere tarafların karşılıklı düzenlendiği saldırıları ele aldıklarını ifade eden Trump, "Başkan Putin, havaalanlarına yapılan son saldırıya yanıt vermek zorunda olduğunu çok net bir şekilde ifade etti" demişti.

Ukrayna tarihinin en stratejik dron saldırısıydı! Rusya kolları sıvadı: Vurulan uçakları tek tek onaracak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ukrayna, Rusya'nın Kırım'a olan bağlantısını kesti! Kerç Köprüsü su altından patlatıldı
Ukrayna dünyayı şoke eden saldırıyı 'oyuncak' yazılımı ile yapmış!
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.