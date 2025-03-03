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 | Berrak Arican

Ukrayna Zirvesi'nin ardından 'kısmi ateşkes' önerisi! Fransa ve İngiltere açıkladı, Rusya'nın cevabı merak konusu

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen Ukrayna zirvesinden 1 aylık kısmi ateşkes önerisi geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere ile beraber Rusya-Ukrayna arasında kara çatışmalarını kapsamayacak kısmi ateşkes önerdi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 11:44

ABD lideri Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki kavganın ardından İngiltere, Zelenskiy'e kucak açtı. Londra'da Ukrayna, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Türkiye, Kanada, Finlandiya, İsveç, Çekya ve Romanya liderlerinin katıldığı bir zirve düzenlendi. Zirvenin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron açıklamalarda bulundu.

1 AYLIK KISMİ ATEŞKES ÖNERİSİ

Fransız gazetesine açıklamalarda bulunan Macron, Fransa ve İngiltere’nin Rusya ve Ukrayna arasında kara çatışmalarını kapsamayacak kısmi 1 aylık ateşkes önerdiğini belirtti. Macron, önerilen ateşkesin hava, deniz saldırıları ile enerji altyapısına yönelik saldırıları kapsadığını söyledi.
Yakın zamanda Ukrayna topraklarına Avrupa birliklerinin konuşlandırılmasının planlanmadığını kaydeden Macron, Fransız-İngiliz önerisi çerçevesinde Avrupalı kara birliklerinin Ukrayna'ya yalnızca ikinci aşamada konuşlandırılabileceğini ifade etti.

AVRUPA'DAN UKRAYNA'YA TAM DESTEK

Ülkesinin ve diğer Avrupa ülkelerinin savunmaya daha fazla harcama yapması gerektiğini vurgulayan Macron, bu harcamanın gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 3.5’i civarında olabileceğini kaydetti. Macron, Avrupa Komisyonu'nun ise savunma harcamalarını finanse etme konusunda daha yenilikçi olması gerektiğini vurguladı.
Londra’da gazetecilere açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de söz konusu ateşkes önerisinden haberdar olduğunu söyledi.

UKRAYNA ZİRVESİNDE TÜRKİYE'NİN MESAJLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Ukrayna Zirvesi’nin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, söz konusu zirvenin önemli olduğunu belirterek, "17 ülkenin, Avrupa Birliği'nin, Kanada'nın katıldığı bir zirve oldu. Kompozisyon itibarıyla Avrupa Birliği, NATO ülkeleri, ABD dışındaki bütün ülkeler buradaydı" dedi.

''TÜRKİYE'NİN KATKISI ÖNEMLİ''

Ukrayna'daki muhtemel bir barış antlaşmasını, ateşkesi ve bunların nasıl mümkün olabileceği konularını ele aldıklarını aktaran Bakan Fidan, "Çeşitli fikirler var, farklı fikirler var. ABD’nin son haftalarda almış olduğu pozisyon ve bu pozisyonun giderek netleşmesi ışığında Avrupa Birliği'nde bazı farklı görüşler oluştu. Tabii bütün bunların hepsi Avrupalı liderler tarafından masa etrafında tartışıldı. Türkiye'nin tabii buradaki katkısı önemli. Hem Ukrayna'daki bir muhtemel barış antlaşması için hem de Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden inşasında. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın orada büyük bir vizyonu var ve bunun hayata geçirilmesi için an itibarıyla şu anda ABD’ye ziyaretini yapmış olan Avrupalı liderlerin tekrar bir araya gelip, burada neleri nasıl yapabileceklerine ilişkin birtakım tartışmalar var. Kendi teknik ekiplerini bu konuda görevlendirmiş durumdalar" dedi.

''BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ''

Sık sık benzer görüşmelerin yapılacağını ifade eden Bakan Fidan, "Müteakip toplantılar olacak ki bu toplantıları anladığımız kadarıyla daha sık aralıklarla olacak. Yani burada altı ayda bir, iki ayda bir değil de belki iki haftada bir, üç haftada bir yapılacak toplantıları göreceğiz. ABD’deki son ortaya konan politikanın Avrupalı liderlerde, özellikle Ukrayna dosyasında, genel olarak da Avrupa güvenliği konusunda birtakım soru işaretleri oluşturduğu artık malum. Bu açıktan tartışılıyor. Tabii biz de bu tartışmaları yakından takip ediyoruz ve özellikle Ukrayna'da olacak bir barış antlaşması ve buna bağlı olarak Avrupa'nın bu çerçevede yeni bir güvenlik mimarisine kavuşup kavuşmayacağını da hep beraber göreceğiz. Umarım hemen ateşkes olur, arkasından da kalıcı bir barış antlaşması olur. Bunu mümkün kılacak unsurlar nelerdir? O konuda farklı ülkelerin farklı fikirleri var. Ama bizim önceliğimiz Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi barışın kaybedeni olmaz" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Trump ve Zelenskiy kavgasında ne oldu?
ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'yi Beyaz Saray'da ağırlarken gergin geçen görüşme, kameralar önünde iki liderin uzun süren tartışmasına sahne olmuştu. Zelenskiy, Trump öncesi başkanlar da dahil, ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etmesi esnasında görüşmede hazır bulunan Başkan Yardımcısı JD Vance, "Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis'e gelmeniz, bence saygısızlık." diye tepki göstermişti. Trump ve Zelenskiy arasında kameralar önünde yaşanan tartışmanın ardından ikilinin planları iptal olmuş, Zelenskiy Beyaz Saray'dan planlanandan erken ayrılmıştı.
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