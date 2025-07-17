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 | Berrak Arıcan

Ukrayna'da 2. kez başbakanlık koltuğunda bir kadın var: Yulia Svyrydenko

Ukrayna parlamentosu, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in başbakanlığa Yulia Svyrydenko'yu atama kararını onayladı. Svyrydenko, ülke tarihinin 2'nci kadın başbakanı oldu.

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Ukrayna'da 2. kez başbakanlık koltuğunda bir kadın var: Yulia Svyrydenko
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 15:19

parlamentosu, başbakanlığa önerilen Yulia Svyrydenko için oylama yaptı. Svyrydenko, 450 sandalyeli parlamentoda 262 milletvekilinin "evet" oyunu olarak ülkenin yeni başbakanı oldu. 22 milletvekili "hayır" oyu verirken, 26 milletvekili ise çekimser oy kullandı. Svyrydenko, Ukrayna'nın 19'uncu başbakanı ve ülke tarihinde bu görevi üstlenen ikinci kadın oldu.

Ukrayna'da 2. kez başbakanlık koltuğunda bir kadın var: Yulia Svyrydenko

ABD KONUSUNDA DENEYİMLİ

Kasım 2021'den bu yana Bakanı ve Ukrayna Yardımcısı olarak görev yapan 39 yaşındaki Svyrydenko, 'li üst düzey yetkililerle çalışma konusunda deneyimli. Svyrydenko nisan ayında ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile ABD ile mineral anlaşmasını müzakere edip imzalamıştı.

Ukrayna'da 2. kez başbakanlık koltuğunda bir kadın var: Yulia Svyrydenko

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy 14 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Ukrayna Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko’nun ülkenin yeni başbakanı olmasını önermişti.

Ukrayna'da 2. kez başbakanlık koltuğunda bir kadın var: Yulia Svyrydenko
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ETİKETLER
#başbakan
#Abd
#Ukrayna
# Ekonomi
#Politik
#Yulia Svyrydenko
#Dünya
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