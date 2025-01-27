Ukrayna'da iki kritik nokta Ruslara geçti! Bayrak dikip görüntüleri paylaştılar

27 Ocak 2025 06:28 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 06:34

Rusya, birliklerinin, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde stratejik öneme sahip iki kasabayı ele geçirdiğini duyurdu. Savunma Bakanlığı, bölgede çatılara Rus bayrağı diken askerlerin görüntülerini yayımladı.

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Putin’den Trump’ın görüşme açıklamasına cevap: “Biz buna her zaman açığız”

Rusya Savunma Bakanlığı, savaştan önce yaklaşık 5'er bin sakini olan Zelenoye ve Velyka Novoselka kabsabalarının aylarca süren bir çatışmanın ardından düştüğünü duyurdu. Ukrayna​ ise birliklerinin yalnızca belirli bölgelerden stratejik olarak çekildiğini iddia etti.

KRİTİK NOKTALAR ARTIK RUSLARDA

Rusya​ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ordunun Ukrayna'daki cephede ilerleyişini sürdürdüğü belirtilirken, "Merkez ve Doğu askeri grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk​ Halk Cumhuriyeti'nin Zelenoye ve Velikaya Novoselka yerleşim birimlerini kurtardı" ifadelerine yer verdi.

RUSLAR SAVAŞIN TÜM BİLANÇOSUNU PAYLAŞTI

Son 24 saatte 153 bölgede Ukrayna'nın enerji, askeri, sanayi unsurlarına, askeri havaalanı altyapısına, insansız hava aracı (İHA) ve insansız deniz aracı üretim, depolama ve eğitim merkezlerine havadan ve karadan saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 652 uçak, 283 helikopter, 41 bin 507 İHA, 590 hava savunma füze sistemi, 20 bin 852 tank ve zırhlı araç, 1510 çok namlulu roketatar, 20 bin 945 obüs ve havan topu ile 30 bin 806 özel askeri araç imha edildi" denildi.

UKRAYNA: ÇEKİLME STRATEJİK Buna karşın Ukrayna 110. Mekanize Tugayı ise Telegram kanalında yaptığı açıklamada çekilmenin stratejik olduğunu öne sürdü. Açıklamada "Birliklerimiz, hava koşullarını kullanarak, kuşatma tehdidinin olduğu bölgelerden ustalıkla geri çekildi. Bu, şehri tamamen terk ettiğimiz anlamına gelmiyor, Velyka Novoselka'daki çatışmalar devam ediyor. Tüm eylemler, kendi kayıplarımızı en aza indirmeyi ve düşmana maksimum zararı vermeyi amaçlıyor" ifadeleri kullanıldı.

"RUSLAR İNSAN SAYISINDA ÜSTÜN"

Tugay, topçu ve insansız hava araçları bakımından Rus güçleriyle hemen hemen aynı seviyede olduklarını ancak Rusların insan gücü bakımından büyük bir üstünlüğe sahip olduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'nın Harkiv, Luhansk ve Donetsk bölgelerinde 9 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.