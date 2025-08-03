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 | Berrak Arıcan

Ukrayna'da istediğini alamayan Rusya atağa geçti: Yeni ölümcül silah artık cephede

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş şiddetli çatışmalarla devam ediyor. Rus ordusu, yeni ölümcül silah 'UMPB-5' isimli yeni bir güdümlü kayma bombasını kullanmaya başladı.

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Ukrayna'da istediğini alamayan Rusya atağa geçti: Yeni ölümcül silah artık cephede
KAYNAK:
Newsweek
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 09:35

Rusya ve Ukrayna arasında barış müzakerelerinin devamı için çabalar sürerken bir yandan da tüm şiddetiyle devam ediyor. Rus ordusu, yeni bir güdümlü kayma bombası olan ölümcül silahını cepheye sürdü. Hava saldırılarını artıran Rusya son 2 ayda Su-34 savaş uçakları yeni UMPB-5 güdümlü hava bombalarını 2 kez kullandı.

Ukrayna'da istediğini alamayan Rusya atağa geçti: Yeni ölümcül silah artık cephede

RUSYA ATAĞA GEÇTİ

Newsweek'in haberine göre, için bu kayma bombaları düşük maliyetli ve menzili uzatılmış güdümlü mühimmat geliştirme çabalarının bir parçası. 'nın hava savunmalarını imha edemeyen Rusya, daha ucuz ve uzaktan fırlatılabilen bombaları geliştirmeye başladı.

Ukrayna'da istediğini alamayan Rusya atağa geçti: Yeni ölümcül silah artık cephede

UKRAYNA'YA KARŞI KULLANILDI

Ukraynalı yetkililer de yeni kayma bombaları UMPB-5'in Sumi bölgesinde ve Harkov'da kullanıldığını doğruladı. Ayrıca Rusya'nın sınırındaki Belgorod bölgesinden yaklaşık 105 kilometre uzaklıktan fırlatıldığı tespit edildi.

Ukrayna'da istediğini alamayan Rusya atağa geçti: Yeni ölümcül silah artık cephede

2,5 KAT DAHA GÜÇLÜ

Uzmanlar henüz UMPB-5'in her özelliğinin bilinemediğini, aslında test aşamasında olduğunu belirtti. Fakat önceki versiyona göre 2,5 kat daha güçlü olduğu biliniyor. D-30SN modelinin 80 kilometreyi aşan menzili ve yaklaşık 250 kilogram ağırlığında bir savaş başlığı bulunuyor.

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#savaş
#silahlar
#hava saldırısı
#Rusya
#Ukrayna
#Umpb-5
#Kayma Bomba
#Dünya
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