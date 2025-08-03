Ukrayna'da istediğini alamayan Rusya atağa geçti: Yeni ölümcül silah artık cephede

Rusya ve Ukrayna arasında barış müzakerelerinin devamı için çabalar sürerken bir yandan da savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Rus ordusu, yeni bir güdümlü kayma bombası olan ölümcül silahını cepheye sürdü. Hava saldırılarını artıran Rusya son 2 ayda Su-34 savaş uçakları yeni UMPB-5 güdümlü hava bombalarını 2 kez kullandı.

RUSYA ATAĞA GEÇTİ

Newsweek'in haberine göre, Rusya için bu kayma bombaları düşük maliyetli ve menzili uzatılmış güdümlü mühimmat geliştirme çabalarının bir parçası. Ukrayna'nın hava savunmalarını imha edemeyen Rusya, daha ucuz ve uzaktan fırlatılabilen bombaları geliştirmeye başladı.

UKRAYNA'YA KARŞI KULLANILDI

Ukraynalı yetkililer de yeni kayma bombaları UMPB-5'in Sumi bölgesinde ve Harkov'da kullanıldığını doğruladı. Ayrıca Rusya'nın sınırındaki Belgorod bölgesinden yaklaşık 105 kilometre uzaklıktan fırlatıldığı tespit edildi.

2,5 KAT DAHA GÜÇLÜ

Uzmanlar henüz UMPB-5'in her özelliğinin bilinemediğini, aslında test aşamasında olduğunu belirtti. Fakat önceki versiyona göre 2,5 kat daha güçlü olduğu biliniyor. D-30SN modelinin 80 kilometreyi aşan menzili ve yaklaşık 250 kilogram ağırlığında bir savaş başlığı bulunuyor.