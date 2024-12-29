Ukrayna'da ölen Kuzey Koreli askerlerin üzerinden çıkanlar şoke etti! Çok uluslu savaşta korkunç notlar

29 Aralık 2024 12:38 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 13:27

Rusya-Ukrayna savaşı üçüncü yılında da devam ederken binlerce Kuzey Koreli asker Rus saflarında yerini alıyor. Yıkıcı ve dehşet verici savaşta ölen ve ölümü seçen askerlerin üzerinden çıkan notlar ve mektuplar, savaşın çok uluslu ve trajik boyutunu gözler önüne seriyor.

Rusya öğrenilmemesi için elinden geleni yaptı! Ukrayna tarafından esir alınan ilk Kuzey Koreli asker hayatını kaybetti

Rusya öğrenilmemesi için elinden geleni yaptı! Ukrayna tarafından esir alınan ilk Kuzey Koreli asker hayatını kaybetti

Rusya ve Ukrayna savaşı, üçüncü yılında da devam ederken artık iki milletin çarpıştığı bir savaş olmaktan çıktı. Hem Ukrayna cephesindeki dünyanın dört bir yanından gelen gönüllü ve paralı askerler, hem de Rusya cephesinde Ruslar dışında Çeçen, Kuzey Koreli ve daha birçok milletten askerler karşılıklı kanlar dökmekte.

Kuzey Kore, Rusya'yla olan "savunma anlaşmaları kapsamında" 10 binden fazla Kuzey Koreli askeri, topçu sistemleri ve mühimmatlar eşliğinde, Ukrayna tarafından ele geçirilen Kursk bölgesinde savaşmak üzere göndermişti.

Her ne kadar Kremlin, bu gerçeği tam olarak itiraf etmekten her zaman kaçınsa da, askerlerin sahadan çektiği görüntüler yapılan anlaşmayı ve Kuzey Kore'den gönderilenleri belgeler nitelikte. Ölen Kuzey Koreli askerlerin üzerinden çıkan belgeler, mektuplar ve erzaklar, Kuzey Kore'nin Rusya tarafında savaşa adım attığını gözler önüne serdi.

İHA'LARLA BAŞ ETMEK İÇİN NOTLAR ALIYORLAR

İHA saldırısı sonucu ölen bir Kuzey Koreli askerin üzerinden çıkan defterdeki eskiz ve notlar, Kuzey Koreli askerlerin korkulu rüyasıyla nasıl baş edilebileceğini anlatıyor.

Ukrayna'ya gönderilen 10 binden fazla Kuzey Koreli askerin yaklaşık 3 bininin öldüğü kaydedildi. Bu ölümlerin en önemli sebebinin ise, savaşa damgasını vuran İHA'lar olduğu belirtildi.

Ülkelerin dış dünyaya kapalı olması sebebiyle savaş ve çatışma tecrübesi az olan Kuzey Koreli askerler, tecrübeli Rus askerlerinden bu yeni savaş araçlarıyla baş etmenin yollarını öğreniyor. Kuzey Koreli askerin üzerinden çıkan defterde de, tam olarak bu gösteriliyor.

Korece yazılan talimatlara göre, bir kişi İHA'nın dikkatini çekerken, İHA'nın arkasına geçen diğer iki kişinin vurması gerektiğini belirtiyor. Hangi İHA hangi irtifadayken nasıl müdahale edilmesi gerektiği de talimatlarda detaylıca yer alıyor.

EMİR NİTELİĞİNDEKİ KORKUNÇ TALİMAT

Kuzey Koreli askerlerin Kremlin tarafından cephedeki varlıklarının tanınmaması, bu askerlerin cesetlerinin bile Rusya'nın güvenilirliğinin sarsılması anlamına geliyor. Bu sebeple Kuzey Koreli askerler, ne olursa olsun canlı ele geçirilmemek için ellerinden geleni yapıyor, birçok askere de Rus kimlikleri ve pasaportları veriliyor.

Ölü ele geçirilen bir başka Kuzey Koreli askerin üzerinden çıkan 'emir niteliğindeki' not, bu siyasi bulanıklığın oluşturduğu dehşeti gözler önüne seriyor. Notta "Bir korkak gibi teslim olacağına, bir kahraman gibi ölerek sonsuz şan içinde yaşamak daha şerefli. Senin ölümün, gelecek nesillere güç verecek" ifadeleri yer alıyor.

Bu yazının altında ise, "el bombasının pimini çektikten sonra, çenenin altına koy ve bekle. Aynı şekilde, el bombasını çelik yeleğinin altına da koyabilirsin" talimatları veriliyor. Birçok Kuzey Koreli askerin, bu şekilde savaş alanında intihar ettiği kaydedildi. Bazı askerlerin ise, Ukrayna hatlarına ölümüne koşarak vurulduğu da aktarıldı.

"EN İYİ DOSTUMA"

Bir başka Kuzey Koreli ise, aynı ülkede ancak farklı cephelerde savaştığı dostuna yazdığı mektupla, hangi ülkeden olursa olsun askerlerin de insan olduğunu hatırlatıyor.

"En iyi dostuma" diye başlayan mektupta, arkadaşının doğum gününü kutlayan asker, "daha iyi bir zamanda, tekrar görüşeceğiz" diyerek arkadaşına sesleniyor.

Bu mektubun, ölü ele geçirilen bir Kuzey Koreli askerin üzerinden çıkması, savaşın boyutunu ve vahşetini gözler önüne seriyor.