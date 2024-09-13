Ukrayna’dan dikkat çeken Shahed SİHA’sı açıklaması: Rusya savaş boyunca 8 bin 60 adet kullandı!

13 Eylül 2024 22:48 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 22:50

İran ve Rusya ittifakına dair yeni detaylar dikkat çekti. Ukrayna, Rusya’nın savaş boyunca 8 bin 60 adet İran yapımı "Shahed" SİHA'sı fırlattığını açıkladı. Açıklamalar yeniden ABD-İran ve Rusya üçlüsü arasında krize neden olabilir.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Rusya 2 buçuk yıl önce geniş çaplı işgale başlamasından bu yana Ukrayna'ya 8 bin 60 adet İran yapımı Shahed silahlı insansız hava aracı (SİHA) fırlattı” denildi.

ORTAKLIK İDDİASINI GÜÇLENDİRDİ

Ukrayna’dan Rusya ile İran arasındaki ortaklığı gözler önüne seren bir açıklama geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Rusya 2 buçuk yıl önce geniş çaplı işgale başlamasından bu yana Ukrayna'ya 8 bin 60 adet İran yapımı Shahed silahlı insansız hava aracı (SİHA) fırlattı” ifadeleri kullanılırken, “Rusya ve İran arasındaki ortaklık kayıp evler ve kayıp hayatlarla sonuçlandı” denildi.

KREMLİN ASILSIZ DEMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Salı günü İngiltere’de yaptığı açıklamada, Rusya'nın İran'dan balistik füzeler aldığını ve muhtemelen haftalar içinde kullanacağını söylemişti. İran bu suçlamayı reddetmiş, Kremlin, Rusya'nın füzeleri teslim aldığına dair haberlerin asılsız olduğunu belirtmişti. Ukrayna, bu füzelerin Rusya tarafından Ukrayna'yı vurmak için kullanılması halinde Tahran ile diplomatik ilişkilerini kesebileceğini açıklamıştı.