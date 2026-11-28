Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin savunma teknolojileri danışmanı Serhii "Flash" Beskrestnov'un Telegram'da paylaştığı videoya göre Ukrayna, 4 kilovatlık "Blysk" lazer hava savunma sistemiyle ilk kez jet motorlu bir Rus Shahed/Geran dronunu düşürdü.

Ukraynalı savunma şirketi Carmine Sky tarafından üretilen Blysk sistemi, adı açıklanmayan kritik bir altyapı tesisini korumak amacıyla 19 Kasım'da konuşlandırılmıştı. Serhii Beskrestnov, paylaşımında "Lazerin seri üretimini konuşmak için henüz çok erken" uyarısında bulundu ve birkaç farklı Ukraynalı şirketin lazer sistemleri üzerinde çalıştığını aktardı.

Lazer hava savunma sistemleri, İngiltere'nin DragonFire sistemindeki atış başına yaklaşık 10 sterlin (13 dolar) seviyesine benzer biçimde düşük atış maliyeti sunuyor.

Buna karşın sis gibi hava koşulları lazer ışınlarını zayıflattığı için, geleneksel kinetik hava savunma araçlarının yerini almak yerine onları destekleyici bir katman olarak konumlandırılıyor.