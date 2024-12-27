Ukrayna'dan İsrail usulü suikast girişimi! Rus istihbaratı engelledi

27 Aralık 2024 14:34 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 14:58

Rusya istihbaratı, Ukrayna'nın üst düzey askeri yetkililere powerbank'lere yerleştirilen bombalarla suikast girişimini engellediklerini duyurdu. Bu suikast girişimi, İsrail'in Lübnan Hizbullah'ına düzenlediği saldırıyı akıllara getirdi. Eski Mossad ajanlarının itirafına göre, İsrail de Hizbullah üyelerinin çağrı cihazlarına ve telsizlerine bombalar yerleştirerek saldırı gerçekleştirmişti.

Eski Mossad ajanlarından adeta itiraf yağdı: Onlara sahte bir dünya oluşturduk, bu 10 yıllık tuzak planıydı!

Eski Mossad ajanlarından adeta itiraf yağdı: Onlara sahte bir dünya oluşturduk, bu 10 yıllık tuzak planıydı!

Rusya iç güvenlik kurumu Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratının Savunma Bakanlığı'na bağlı isimlere bombalı saldırı planladığını savundu. FSB'den yapılan açıklamada, Ukraynalı ajanların Moskova'daki üst düzey Rus subayları ve ailelerini öldürmek için taşınabilir şarj cihazı (powerbank) ya da klasörlere gizlenmiş bombalar hazırladığı öne sürüldü.

Suikast planının engellenip, bombalı saldırı hazırlığında rol oynadığı öne sürülen 4 Rus vatandaşının gözaltına alındığı duyuruldu. Yetkililer, bu Rus vatandaşlarının Ukrayna istihbaratı tarafından işe alındığını iddia etti. Suikastın hedefindeki isimler ise açıklanmadı.

Rus istihbaratı, gözaltına alınan kişilerden birinin elindeki bombanın taşınabilir şarj cihazının (powerbank) içine gizlendiğini ve arabaya tutturulması için üzerine mıknatıs takıldığını ileri sürdü. Diğer şüphelinin ise Rus savunma yetkililerinin hareketlerini takip etmekle görevlendirildiği öne sürüldü. Kalan iki kişinin görevinin ise klasöre gizlenmiş bombayı hedefe teslim etmek olduğu aktarıldı.

İngiliz haber ajansı Reuters, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) iddialarla ilgili yorum taleplerine cevap vermediğini belirtti.

UKRAYNA'NIN SUİKAST PLANI İSRAİL USULÜ

Ukrayna'nın powerbank cihazlarına bomba yerleştirdiği iddiası akıllara İsrail'in Lübnan Hizbullah'ına saldırısını akıllara getirdi. Geçtiğimiz günlerde iki eski Mossad ajanının açıklamaları, Hizbullah'ın çağrı ve telsiz cihazlarına yerleştirilen bombaların 10 yıllık İsrail planı olduğu yönündeydi.

İSRAİL'İN ÇAĞRI CİHAZLARIYLA HİZBULLAH'A SALDIRISI

Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları peş peşe patladı. Cihazların patlaması nedeniyle 1'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 200'ü ağır olmak üzere 3 bin kişi yaralandı.

Ülkenin birçok yerinde gerçekleşen patlamalar, güvenlik kameralarına yansıdı. O dönem İsrail, yetkililere konuya dair açıklama yapmamaları konusunda uyardı ve saldırıyı üstlenmedi.

İSRAİL'İN TELSİZLERLE SALDIRISI

Ülkede 18 Eylül'de de telsizlerin patlatılması sonucu 20 kişinin öldüğü, 450'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnanlı yetkililer, olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili o dönem bir açıklama gelmedi.