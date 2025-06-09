Ukrayna'dan Kursk bölgesine füzeli saldırı: Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın Kursk bölgesindeki bir kültür merkezine Ukrayna ordusu saldırı düzenledi. Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Hinşteyn, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rılsk bölgesindeki bir kültür merkezine füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

1 KİŞİ ÖLDÜ, İŞÇİLER YARALANDI

İlk belirlemelere göre, 64 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Hinşteyn, merkezde çalışan 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırı sonrası kültür merkezindeki yangının video ve fotoğraflarını da paylaşan Hinşteyn, "Saldırı sonucunda merkezin çatısı, camları ve cephesi hasar gördü. Merkezin çatısı alev aldı. 400 metrekarelik bir alanda yangın çıktı. Söndürme çalışmaları sürüyor." ifadelerini kullandı.