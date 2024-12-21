Ukrayna'dan Rusya'nın üçüncü başkentine 11 Eylül'ü anımsatan saldırı! O anlar kameralara saniye saniye yansıdı

Silahlı grup El-Kaide'nin 11 Eylül 2001 Salı günü sabah saatlerinde ABD'ye karşı düzenlediği 4 koordineli bir terör saldırısı dizisidir. O sabah 19 terörist, ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinden Kaliforniya'ya seyahat etmesi planlanan 4 yolcu uçağını kaçırdı.

Hava korsanları, ilk 2 uçağı New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin "İkiz Kuleler" olarak anılan 110 katlı 2 ofis binalarına, üçüncü uçağı ise Pentagon'a (ABD ordusunun karargâhına) çarptırdılar.

Dördüncü uçağın Washington, DC'deki bir federal hükümet binasını vurması planlanmıştı; ancak uçak, bir yolcu isyanının ardından Pensilvanya'da bir tarlaya düştü. Saldırılarda, hava korsanlarıyla birlikte 2.996 kişi öldü.