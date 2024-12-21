Ukrayna'dan Rusya'nın üçüncü başkentine 11 Eylül'ü anımsatan saldırı! O anlar kameralara saniye saniye yansıdı
Ukrayna ordusunun Rusya'nın üçüncü başkent olarak adlandırdığı Kazan kentindeki bir gökdelene insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirdi. Saldırı anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun sabah 07.40'tan 09.20'ye kadar uçak tipi insansız hava araçları (İHA) ile Kazan kentindeki sivil altyapıya farklı yönlerden 3 dalga halinde saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.
3 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, 3 İHA'nın ise elektronik harp sistemleriyle engellendiği belirtildi.
SALDIRI 11 EYLÜL'Ü ANIMSATTI
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir İHA'nın 122 metre uzunluğundaki, 37 katlı Azure Skies isimli sivil bir gökdelene çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle binadan alev topu yükselirken, büyük hasar meydana geldiği belirtildi.
Hava korsanları, ilk 2 uçağı New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin "İkiz Kuleler" olarak anılan 110 katlı 2 ofis binalarına, üçüncü uçağı ise Pentagon'a (ABD ordusunun karargâhına) çarptırdılar.
Dördüncü uçağın Washington, DC'deki bir federal hükümet binasını vurması planlanmıştı; ancak uçak, bir yolcu isyanının ardından Pensilvanya'da bir tarlaya düştü. Saldırılarda, hava korsanlarıyla birlikte 2.996 kişi öldü.