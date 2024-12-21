Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Ukrayna'dan Rusya'nın üçüncü başkentine 11 Eylül'ü anımsatan saldırı! O anlar kameralara saniye saniye yansıdı

Ukrayna'dan Rusya'nın üçüncü başkentine 11 Eylül'ü anımsatan saldırı! O anlar kameralara saniye saniye yansıdı

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Aralık 2024 14:49 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 14:55

Ukrayna ordusunun Rusya'nın üçüncü başkent olarak adlandırdığı Kazan kentindeki bir gökdelene insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirdi. Saldırı anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun sabah 07.40'tan 09.20'ye kadar uçak tipi insansız hava araçları (İHA) ile Kazan kentindeki sivil altyapıya farklı yönlerden 3 dalga halinde saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.

3 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, 3 İHA'nın ise elektronik harp sistemleriyle engellendiği belirtildi.

Ukrayna'dan Rusya'nın üçüncü başkentine 11 Eylül'ü anımsatan saldırı! O anlar kameralara saniye saniye yansıdı - 1. Resim

SALDIRI 11 EYLÜL'Ü ANIMSATTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir İHA'nın 122 metre uzunluğundaki, 37 katlı Azure Skies isimli sivil bir gökdelene çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle binadan alev topu yükselirken, büyük hasar meydana geldiği belirtildi.

Ukrayna'dan Rusya'nın üçüncü başkentine 11 Eylül'ü anımsatan saldırı! O anlar kameralara saniye saniye yansıdı - 2. Resim

Sıkça Sorulan Sorular
Silahlı grup El-Kaide'nin 11 Eylül 2001 Salı günü sabah saatlerinde ABD'ye karşı düzenlediği 4 koordineli bir terör saldırısı dizisidir. O sabah 19 terörist, ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinden Kaliforniya'ya seyahat etmesi planlanan 4 yolcu uçağını kaçırdı.

Hava korsanları, ilk 2 uçağı New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin "İkiz Kuleler" olarak anılan 110 katlı 2 ofis binalarına, üçüncü uçağı ise Pentagon'a (ABD ordusunun karargâhına) çarptırdılar.

Ukrayna'dan Rusya'nın üçüncü başkentine 11 Eylül'ü anımsatan saldırı! O anlar kameralara saniye saniye yansıdı - 3. Resim

Dördüncü uçağın Washington, DC'deki bir federal hükümet binasını vurması planlanmıştı; ancak uçak, bir yolcu isyanının ardından Pensilvanya'da bir tarlaya düştü. Saldırılarda, hava korsanlarıyla birlikte 2.996 kişi öldü.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...