Ukrayna'dan Rusya'ya ağır darbe: Karadeniz Filosu komutanına suikast

13 Kasım 2024 17:30 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 17:40

Rusya, Karadeniz Filosu'na bağlı füze ve çıkarma gemileri komutanı Valery Trankovsky'nin suikasta kurban gittiğini duyurdu. Suikastın Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.

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Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’da Rus donanmasının Karadeniz Filosu'na bağlı füze ve çıkarma gemileri komutanı Valery Trankovsky suikasta kurban gitti. Trankovsky'nin aracına el yapımı patlayıcı düzeneği konuldu ve patlayıcının infilak etmesi sonucu komutan hayatını kaybetti.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Kırım'a bağlı Sivastopol kentinde Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir askerin içinde bulunduğu aracın altına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu öldürüldüğü bildirildi. Olayın ardından “terör saldırısı” soruşturması başlatıldığı aktarıldı.

UKRAYNA SUİKASTI ÜSTLENDİ

Ukrayna medyası, saldırıda Rus donanmasının Karadeniz Filosu'na bağlı füze ve çıkarma gemileri komutanı Valery Trankovsky'nin öldürüldüğünü, saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.

Suikasta uğrayan Trankovsky’nin Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik füze saldırılarında Karadeniz Filosu'na füzeleri ateşleme emri veren komutan olduğu, yerleşim yerlerine yönelik füze saldırılarının emrini veren komutan olarak “savaş suçlusu” olarak görüldüğü de kaydedildi.