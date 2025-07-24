Ukrayna'dan Rusya'ya İHA saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Ukrayna, Rusya'ya ait Krasnodar bölgesine İHA saldırı düzenledi. Rusya'nın Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun, bölgeye İHA'larla yoğun saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğunu kaydeden Kondratyev, "Vurulan İHA parçalarının Soçi kentinde düşmesi sonucu 2 kadın yaşamını yitirdi. İHA parçaları petrol tesisine de düştü. Bunun sonucu 11 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

39 İHA İMHA EDİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya ait 39 İHA'nın Krasnodar bölgesi ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu bildirildi.