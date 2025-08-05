Ukrayna'dan Rusya'ya İHA'lı saldırı! 2 ayrı bölgede yangın çıktı

Rusya'nın "Özel Askeri Operasyon" adı altında Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaş devam ediyor. Ukrayna, Rusya'ya ait Rostov bölgesinde birden fazla noktaya İHA'lı saldırı gerçekleştirdi.

Rostov Vali Vekili Yuri Slyusar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Millerovsky bölgesindeki bir trafo merkezinde ve Tatsinskaya tren istasyonunda yangın çıktığını belirtti. Slyusar yangınların söndürüldüğünü ve yaralanan olmadığını aktardı.

"UKRAYNA'YA AİT 24 İHA İMHA EDİLDİ"

Rusya Savunma Bakanlığı ise gece saatlerinde Ukrayna'a ait 24 İHA'nın imha edildiğini, 7'sinin Rostov bölgesi üzerinde düşürüldüğünü belirtti.

Ukrayna ordusu saldırıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.