Ukrayna'dan Rusya'ya İHA'lı saldırı! Petrol tesisleri havaya uçuruldu hedef aldı

Rusya'nın "Özel Askeri Operasyon" adı altında Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaş devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, son dönemde gerçekleştirilen ve sivil kayıplara yol açan saldırılara karşılık olarak Rusya'daki bazı hedeflere saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Rusya'nın Ryazan petrol rafineri ile Samara bölgesindeki Novokuybyshevsk petrol rafinerisinin vurulduğu aktarıldı. Vurulan yerlerden gelen görüntülerde Ukrayna'nın İHA'lar ile saldırıyı gerçekleştirdiği görüldü.

PATLAMAYI YANGIN TAKİP ETTİ

Ayrıca Rusya'nın Voronej bölgesindeki Annanefteprodukt petrol depolama tesisinin ve Penza'daki telekomünikasyon sistemleri, kriptografik iletişim ekipmanları ve askeri teçhizat için baskılı devre kartları üretiminde uzmanlaşmış "Electroprylad" üretim tesisinin de hedef alındığı ifade edildi.

Vurulan tesislerde patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı aktarıldı.