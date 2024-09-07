Ukrayna'dan Rusya'ya Kırım tepkisi: Sözde seçimlerin sonuçları geçerli değil

07 Eylül 2024 16:43 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 17:12

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'da genel ve yerel seçimler kapsamında sandık kurmasına tepki gösterdi. Rusya tarafından işgal edilen bölgelerde düzenlenen seçimlerin geçerlilik taşımadığı belirtildi.

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, dün başlayan ve 3 gün sürecek seçimler kapsamında yarın Rusya'nın 2014'te yasa dışı bir şekilde ilhak ettiği Kırım'da da sandıkların kurulacağı bildirildi.

Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde sandık kurarak düzenlenen seçimlerin geçerlilik taşımayan sözde seçimler olduğu belirtilen açıklamada, "Rusya, bir kez daha bu seçimin kapsamını geçici olarak işgal edilen Kırım Özerk Cumhuriyeti topraklarına ve Sivastopol şehrine genişletmeye çalışıyor." ifadeleri yer aldı.

UKRAYNA YASALARINA GÖRE YARGILANACAKLAR

Ukrayna'da geçici işgal edilen topraklarda faaliyet gösteren Rus işgal kuvvetlerinin temsilcilerinin, özellikle de sözde seçimlerde seçilenlerin Ukrayna hükümetince yetkilendirilmediğinin uluslararası ortakların dikkatine sunulduğu açıklamada, bunun hazırlanması ve düzenlenmesinde görev alan herkesin Ukrayna yasalarına göre yargılanacağı vurgulandı.