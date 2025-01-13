Ukrayna'dan TürkAkım'ın kalbine İHA ile saldırı girişimi! Rusya açıkladı

13 Ocak 2025 11:51 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 12:08

Rusya, savaş halinde olduğu Ukrayna'nın TürkAkım boru hattının Krasnodar'daki kompresör istasyonuna İHA filosuyla saldırı düzenlediğini duyurdu. İşte detaylar...

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Ukrayna​, TürkAkım boru hattına doğal gaz sağlayan Rusya'nın Krasnodar​ bölgesindeki kompresör istasyonuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi. Konuya ilişkin açıklama Rusya​ Savunma Bakanlığından geldi.

9 İHA​ İLE VURMAYA ÇALIŞTILAR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırının Krasnodar bölgesindeki kompresör istasyonuna 9 İHA ile gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırıyla birlikte Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının durdurulmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, tüm İHA'ların hava savunma sistemleriyle düşürüldüğü, istasyonun herhangi bir zarara uğramadığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kompresör istasyonundan TürkAkım'a doğal gaz sevkiyatının normal şekilde devam ettiği bilgisine de yer verildi.

TÜRKAKIM NEDİR?

TürkAkım, Rusya'dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye'ye aktarılması planlanan doğal gaz boru hattı projesinin adıdır. Projenin önerisi Türkiye'ye yaptığı bir devlet ziyareti sırasında, 1 Aralık 2014 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin tarafından yapıldı.[2][3] Daha önceden yapılması planlanan "Güney Akım Projesi"nin yerini alan proje 10 Ekim 2016 tarihinde imzalanan Hükümetlerarası Anlaşma ile resmiyet kazanmıştır. (Kaynak: Wikipedia)