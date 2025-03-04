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 | Berrak Arican

Ukraynalı lider Zelenskiy ortayı bulmaya çalışıyor! Trump'ın yasağına rağmen umudu var

Ukrayna, ABD ile arayı yeniden yapmaya çalışıyor. Donald Trump, Ukrayna'ya yardım desteğini keserken Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, 'ABD'den umutlu' olduğunu söyledi.

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Ukraynalı lider Zelenskiy ortayı bulmaya çalışıyor! Trump'ın yasağına rağmen umudu var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 09:03
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 09:03

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy arasındaki kavganın etkileri sürüyor. Trump son açıklamalarında madenler anlaşmasının ülkesi için çok önemli olduğunu ve savaşın son bulması gerektiğini söyleyerek bir kez daha Zelenskiy'e yüklenirken Ukraynalı lider, her şey yolundaymış gibi bir açıklama yaptı. Oysa Trump'ın son kararı Ukrayna'ya askeri yardımı kesmek yönündeydi.

''SAVAŞI BİTİRMEK İSTİYORUM''

Ukraynalı lider Zelenskiy yeni açıklamasında, "ABD’li ve Avrupalı ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz ve barışa giden yolda ABD'nin desteğinden çok umutluyuz. Barış, en kısa zamanda sağlanmalı" dedi.

"Ortaklarla iş birliğimizi sürdürüyoruz. Görüşmeleri zaten gerçekleştirdik ve yakında atılacak diğer adımlar olacak" diyen Zelenskiy, "Bu savaşı en kısa sürede sonlandırmak için diplomasimizi gerçekten somut adımlarla ilerletmeye çalışmamız çok önemli. Gerçek bir barışa ihtiyacımız var ve en çok da Ukraynalılar istiyor" diye ekledi.

Savaşın şehirlerini, kasabalarını yok ettiğini söyleyen Zelenskiy, şöyle devam etti:

"İnsanlarımızı kaybediyoruz. Savaşı durdurmalı ve güvenliği garanti altına almalıyız."

PARLAMENTODAN TRUMP'A MESAJ

Ukrayna Parlamentosu, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yazılı açıklama yaptı. Parlamentonun resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, ABD'nin Ukrayna'nın stratejik bir ortağı olduğu hatırlatılarak, "Ukrayna'nın stratejik ortağı ABD'nin katkısı, tarihimizin en zorlu zamanlarında ülkemize destek olmak adına uluslararası müttefikler arasında belirleyici bir öneme sahip olmuştur” denildi.

ABD'YE TEŞEKKÜR

Açıklamada parlamentonun, Ukrayna halkı adına Trump, ABD Kongresi ve Amerikan halkına Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ile egemenliğine somut destek sağladığı için teşekkürü iletildi. Amerikan halkının, ABD'nin küresel liderliğinin kapsamlı bir şekilde yeniden tesis edilmesine yönelik özlemlerine saygı duyulduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aynı zamanda ABD'nin uluslararası arenadaki liderliğinin, özgürlük ve demokrasi ilkelerinin savunulması, uluslararası anlaşmalara bağlılık, müttefikler ve dostlarla ilişkilerde güvenilirlik ile ayrılmaz bir şekilde bağlı olduğuna kesinlikle inanıyoruz. Ukrayna halkının güvenliği için ABD'nin somut desteği önemli. Şu anda bu destek Ukrayna halkıyla Ukrayna güvenlik ve savunma kuvvetleri için ve ayrıca tüm Avrupa kıtasında güvenlik ve istikrarın sağlanması için her zamankinden daha önemlidir.”

Parlamento, Ukraynalıların herkesten daha çok barışa ihtiyaç duyduğunu belirterek “Ukrayna halkı, Başkan Donald Trump'ın kişisel rolünün ve barışı koruma çabalarının, çatışmaların hızla sona erdirilmesinde ve Ukrayna, Avrupa ve tüm dünya için barışın sağlanmasında belirleyici olacağına inanıyor” ifadelerine yer verildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Trump ve Zelenskiy kavgasında ne oldu?
ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'yi Beyaz Saray'da ağırlarken gergin geçen görüşme, kameralar önünde iki liderin uzun süren tartışmasına sahne olmuştu. Zelenskiy, Trump öncesi başkanlar da dahil, ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etmesi esnasında görüşmede hazır bulunan Başkan Yardımcısı JD Vance, "Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis'e gelmeniz, bence saygısızlık." diye tepki göstermişti. Trump ve Zelenskiy arasında kameralar önünde yaşanan tartışmanın ardından ikilinin planları iptal olmuş, Zelenskiy Beyaz Saray'dan planlanandan erken ayrılmıştı.
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