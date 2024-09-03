Ukrayna'nın alev makinesi saklanan Rus askerlerini avladı! O anlar kameraya böyle yansıdı

03 Eylül 2024 11:57 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 12:23

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Türkiye'ye övgüler dizerek veda etti: Üstlendiği rolden dolayı minnettarız

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Türkiye'ye övgüler dizerek veda etti: Üstlendiği rolden dolayı minnettarız

Ukrayna'nın atağa geçmesinin ardından saldırıların önünü alamayan Rus askerleri bir kez daha av haline geldi. Ukrayna, FPV insansız hava aracıyla kayda aldığı anları paylaştı.

Görüntülerde, ağaçlık alana saklanan Rus askerlerinin, Ukrayna askerleri tarafından 'alev makinesi' ile yakarak öldürüldüğü görüldü.

İNSANI KEMİĞİNE KADAR ERİTİYOR

Ukrayna ordusunun çelik ve betonu eritebilen alev makinesiyle saldırmasının ardından İHA düşerek, patlıyor.

İnsan etine değdiğinde kemiğe kadar eriten silah, son derece tehlikeli olsa da uluslararası silah kontrol örgütleri tarafından aktif savaş bölgelerindeki düşman mevzilerine karşı kullanılması yasaklanmadı.

Rusya da savaşın başından beri Ukraynalı sivillere karşı yaygın bir şekilde kullandı ve kullanmaya devam ediyor.