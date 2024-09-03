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Ukrayna'nın alev makinesi saklanan Rus askerlerini avladı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
03 Eylül 2024 11:57 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 12:23

Ukrayna, ağaçlık alana saklanan Rus askerlerini 'alev makinesi' ile yakarak öldürdü. İnsansız hava aracı kullanan Ukrayna ordusu, Rus askerlerini bulundukları mevzilerde yok ettikleri anlara dair videoyu ise sosyal medyada paylaştı. 

Ukrayna'nın atağa geçmesinin ardından saldırıların önünü alamayan Rus askerleri bir kez daha av haline geldi. Ukrayna, FPV insansız hava aracıyla kayda aldığı anları paylaştı.

Ukrayna'nın alev makinesi saklanan Rus askerlerini avladı! O anlar kameraya böyle yansıdı - 1. Resim

Görüntülerde, ağaçlık alana saklanan Rus askerlerinin, Ukrayna askerleri tarafından 'alev makinesi' ile yakarak öldürüldüğü görüldü. 

Ukrayna'nın alev makinesi saklanan Rus askerlerini avladı! O anlar kameraya böyle yansıdı - 2. Resim

İNSANI KEMİĞİNE KADAR ERİTİYOR

Ukrayna ordusunun çelik ve betonu eritebilen alev makinesiyle saldırmasının ardından İHA düşerek, patlıyor.

Ukrayna'nın alev makinesi saklanan Rus askerlerini avladı! O anlar kameraya böyle yansıdı - 3. Resim

İnsan etine değdiğinde kemiğe kadar eriten silah, son derece tehlikeli olsa da uluslararası silah kontrol örgütleri tarafından aktif savaş bölgelerindeki düşman mevzilerine karşı kullanılması yasaklanmadı.

Ukrayna'nın alev makinesi saklanan Rus askerlerini avladı! O anlar kameraya böyle yansıdı - 4. Resim

Rusya da savaşın başından beri Ukraynalı sivillere karşı yaygın bir şekilde kullandı ve kullanmaya devam ediyor. 

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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