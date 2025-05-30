Ukrayna'nın ardından Rusya'nın yeni hedefi bir NATO ülkesi! Putin'in amacını eski CIA şefi anlattı

ABD'nin eski CIA şefi ve general David Petraeus, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna işgalinin ardından hedefinde yeni bir ülke olduğunu öne sürdü. Petraeus, Rusya'nın bir NATO ülkesini işgal edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırma konusunda hayal kırıklığına uğradı. Son günlerde Trump, Rus lider Vladimir Putin'e yönelik söylemlerini sertleştirirken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Eski ABD generali ve CIA şefi David Petraeus, Rusya'nın, Ukrayna'nın ardından bir NATO ülkesini işgale kalkışacağını öne sürdü.

HEDEF NATO ÜLKESİ LİTVANYA

Dailymail'in haberine göre, Petraeus, Rusya'nın Batı'nın kararlılığını test etmek ya da daha geniş kapsamlı bir saldırının öncüsü olmak için Baltık ülkesi olan Litvanya'ya saldırı başlatabileceğini söyledi. Petraeus, Trump'ı Putin'e defalarca ikinci şans verdiği için eleştirdi ve selefi Joe Biden'ı Ukrayna güçlerini yeterli şekilde silahlandırmadığı için hedef aldı.

PUTİN'İN AMACI ZELENSKİY'İ DEVİRMEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in amacının Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'i devirmek olduğunu ifade eden Petraeus, Rus liderin bir 'kukla' lider getirerek, Ukrayna'yı kontrol altına almak istediğini söyledi. Putin'in amacına ulaşması durumunda Baltık ülkelerine odaklanacağını söyleyen Petraeus, ''Konuşmalarında Litvanya önemli bir yer tutuyordu, onu daha fazla dinlemeliydik'' dedi.

RUSYA'NIN KAYIPLARI 'HAYAL EDİLEMEZ'

Rusya'nın Ukrayna savaşındaki kayıplarına da değinen Petraeus, Putin'in kayıplarını 'hayal edilemez' olarak nitelendirdi. Yaklaşık 1 milyon Rus'un savaş alanında öldüğünü ya da cephede görev alamayacak hale geldiğini ifade etti.

ALMANYA, LİTVANYA'YA ASKER KONUŞLANDIRDI

Öte yandan NATO'nun doğu kanadını Rusya'ya karşı korumak için harekete geçildi. Geçtiğimiz günlerde Almanya, Litvanya'ya asker konuşlandırdı. Tugaydaki asker sayısı 2027 yılı sonuna kadar 5 bine çıkarılacak.

Rusya - Ukrayna Savaşı’nın başlamasının ardından savunmasını güçlendirmeye yönelik adımlar atan Almanya, İkinci Dünya Savaşından bu yana ilk kez yabancı bir ülkede asker konuşlandırdı. Anlaşmaya göre tugay, yaklaşık 2 bin ağır silahla donatılmış 4 bin 800 askeri personel ve 200 kadar sivil personelden oluşacak.

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Alman ordusunun yeni görevine ilişkin yaptığı açıklamada "Almanya, Litvanya’da kalıcı olarak bir Alman Silahlı Kuvvetleri tugayı konuşlandırarak NATO ittifak ortaklarına açık bir dayanışma sinyali gönderiyor. Savaşa hazır bu tugayla NATO’nun doğu kanadındaki ittifakın liderlik sorumluluğunu üstleniyoruz" demişti.