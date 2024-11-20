Ukrayna'nın ATACMS füzeleriyle saldırısına karşılık Rusya'dan büyük misilleme bekleniyor! ABD önlemini aldı

20 Kasım 2024 10:25 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 10:39

Ukrayna'nın ABD füzeleriyle Rus topraklarını vurmasının ardından Rusya'nın büyük bir misilleme saldırı yapması bekleniyor. ABD, Kiev Büyükelçiliğini kapattı ve çalışanlarına uyarıda bulundu.

ABD​'nin Ukrayna​'ya gönderdiği ATACMS füzeleriyle Rus topraklarının vurulması savaşta gerilimi zirveye çıkardı. Rus lider Vladimir Putin​'in imzaladığı yeni nükleer doktrin de göz önünde bulundurulunca ABD, Kiev Büyükelçiliğini kapatma kararı aldı. ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 20 Kasım'da (bugün) Rusya​'nın büyük bir hava saldırısı düzenleyebileceğine ilişkin özel bilgi alındığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hazırlıklı olmak adına büyükelçilik bugün kapalı olacak. Büyükelçilik çalışanlarına yerlerinde kalmaları talimatı verildi. ABD Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına hava saldırısı alarmı verilmesi halinde derhal sığınaklara gitmeye hazır olmalarını tavsiye ediyor.''

ABD'DEN UKRAYNA'YA FÜZE İZNİ

ABD basınında Joe Biden yönetiminin, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya getirilmesinin ardından Kiev'e, temin edilen uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) Rus topraklarında kullanılmasına izin verdiğine dair haberler yayılmıştı.

PUTİN YENİ NÜKLEER DOKTRİNİ İMZALADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nükleer Doktrin düzenlemesini onayladı. Bu düzenlemeye göre Rusya, 'kritik tehdit altında olduğuna kanat getirmesi halinde', balistik silahlara karşı nükleer bir cevap verebileceğini duyurdu.

Rusya Hükümeti resmi sitesinde yayımlanan, Putin'in imzasını taşıyan belge Rusya'nın 'nükleer silah kullanımı olmadan kendi nükleer silahlarını ateşlemeyeceğine' dair taahhüdünü değiştiriyor.

Rusya bu belgeyle, resmen nükleer savaş başlatabileceğini ifade etmiş oldu.