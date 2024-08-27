Ukrayna'nın atağı Putin'i çileden çıkardı! Rusya aralıksız saldırıyor: Balistik silah tehdidi

27 Ağustos 2024 08:48 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 09:08

Rusya, son dönemin en yoğun hava saldırısıyla Ukrayna'da enerji altyapısını hedef almasının ardından saldırılarına devam ediyor. Rus uçaklarının hipersonik füzeler fırlattığının tespit edilmesi üzerine hava saldırısı alarmı verildi.

Ukrayna hava savunma güçleri, ülkenin balistik silah saldırısı tehdidi altında olduğunu söyledi.

RUSYA: UKRAYNA GENELİNDE HAVA VE DENİZ TABANLI SALDIRILAR

Rusya Savunma Bakanlığı ise Kiev, Lviv ve Harkov ve Odesa bölgeleri de dahil olmak üzere Ukrayna genelinde elektrik santrallerini ve ilgili altyapıyı vurmak için uzun menzilli hava ve deniz tabanlı hassas silahların kullanıldığını açıkladı.

DÜNYADAN RUSYA'YA TEPKİLER

ABD Başkanı Joe Biden saldırıları “çirkin” olarak nitelendirerek Washington'ın Ukrayna'nın enerji şebekesini desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Britanya Dışişleri Bakanı David Lammy de “Rusya'nın sivil altyapıya yönelik korkakça füze ve insansız hava aracı saldırılarını” kınadı.

ZELENSKİY BATI'DAN RUSYA'YA SALDIRMAK İÇİN İZİN İSTİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Britanya, ABD ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu Batılı müttefiklerine kurallarını değiştirmeleri ve Ukrayna'nın Rusya'nın daha derinlerini vurmak için kendi silahlarını kullanmasına izin vermeleri çağrısında bulundu.

Ukrayna'nın Rusya içindeki hedefleri vurmak için bazı Batılı silahları kullanmasına izin veriliyor ancak uzun menzilli silahları kullanmasına izin verilmiyor.

Zelenskiy, Avrupa hava kuvvetlerinin Ukrayna'nın hava savunmasıyla birlikte çalışması halinde “hayatları korumak için çok daha fazlasını yapabileceğini” söyledi.