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 | Berkay Alptekin

Ukrayna'nın en stratejik saldırısıydı! Zelenskiy büyük operasyonu anlattı: 'Hiçbir şey bilmiyorlardı...'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD basınına verdiği demeçte, ülkesi adına gerçekleştirilen şimdiye kadarki en stratejik drone saldırısına değindi. Detaylara inen Zelenskiy Rus şoförlerin bile haberinin olmadığını ileri sürdü.

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Ukrayna'nın en stratejik saldırısıydı! Zelenskiy büyük operasyonu anlattı: 'Hiçbir şey bilmiyorlardı...'
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
07.06.2025
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
07.06.2025
saat ikonu 13:14

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 1 Haziran Pazar günü, İstanbul’da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna zirvesinden bir gün önce Rus hava üsleri ve bombardıman uçaklarına düzenlenen saldırılar hakkında konuştu.

Tamamı pazar günü ABC News haber kanalında yayınlanacak bir programda açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı, Rus şoförlerin “Örümcek Ağı” operasyonu adı verilen insansız hava aracı (İHA) saldırısındaki rollerinden haberdar olmadığını ve “gizli operasyonun sadece Ukrayna silahları ile gerçekleştirildiğini” söyledi.

Ukrayna'nın en stratejik saldırısıydı! Zelenskiy büyük operasyonu anlattı: 'Hiçbir şey bilmiyorlardı...'

“SADECE KENDİ ÜRETİMİMİZİ KULLANDIM”

Oluşan hasarın milyar dolarlarla ölçülen saldırı, daha önceden ülkeye sokulan İHA’lar ile gerçekleştirilmişti. Buna göre, FPV tipi İHA’lar, önce kargo kamyonlarının çatısına özel ahşap bölmelerle yerleştirilmiş, daha sonra bu kamyonlar gizlice Rusya'ya sokulmuş ve Rus hava üslerinin yakınlarına konuşlandırılmıştı. Kamyonlarının çatılarının uzaktan açılmasıyla havalanan saldırı İHA’ları Rus uçaklarını hedef almıştı.

ABC News haber sitesinin aktardığına göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, röportajda söz konusu kamyonların şoförlerine işaret ederek “Hiçbir şey bilmiyorlardı… Sadece işlerini yaptılar” diye konuştu.

Ukrayna'nın en stratejik saldırısıydı! Zelenskiy büyük operasyonu anlattı: 'Hiçbir şey bilmiyorlardı...'

Zelenski, şoförlerin, taşıdıkları mobil evler ve diğer konteynerlerin Rus havaalanlarına saldırıp milyarlarca dolarlık askeri teçhizata zarar verecek İHA’larla gizlice donatılmış olduğundan haberdar olmadıklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı ayrıca ülkesinin gizli servislerinin saldırı için “sadece kendi silahlarını kullandığını” ve müttefiklerinin cephanelerinden gelen ekipmanları kullanmadıklarını anlattı. Zelenski, “Sadece bizim ürettiklerimizin kullanılmasını ve bu ayrımın çok açık olmasını çok istedim” diye konuştu.

Zelenski’nin programın sunucularından Martha Raddatz’a verdiği röportajın tamamı 8 Haziran Pazar günü ABC News’te yayınlanacak.

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