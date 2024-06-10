Ukrayna'nın hamlesinin ardından Rusya, Batı'ya ateş püskürdü

10 Haziran 2024 14:17 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 14:39

ABD ve Almanya'nın, Ukrayna'ya gönderdiği silahları Rus topraklarında kullanmasına izin vermesi gerilimi artırdı. Ukrayna ilk kez savaş uçağıyla, Rusya topraklarında yer alan Belgorod'da Rus komuta düğümünü vurdu. Ukrayna'nın hangi silahları kullandığı henüz belirlenemese de Rusya'dan Batı'ya sert tepki geldi.

''UKRAYNA'YA DESTEK VERENLER MEŞRU HEDEF SAYILABİLİR''

Rusya Meclisi Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, savaşta Ukrayna'ya askeri destek veren ülkelerdeki üslerin meşru hedef sayılacağını söyledi.

Devlet haber ajansı RIA'nın haberine göre Kartapolov, savaşta Rusya'ya karşı rol oynayan Ukrayna dışındaki F-16 jetleri ve hava üslerinin vurulabileceğini dile getirdi.

Açıklama, ABD ve bazı Batılı ülkelerin Ukrayna'ya, Rus topraklarına saldırılarda Batı silahlarını kullanma izni vermesinin ardından geldi.

PUTİN'DEN TEHDİT ÜZERİNE TEHDİT

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta Batı'nın Rusya'nın nükleer silah kullanma ihtimalini dikkate alması gerektiğini söyleyerek "Nükleer doktrinimizi hafife almayın, elimizdeki tüm imkanları kullanmamız mümkün" demişti.

"Batılıların topraklarındaki hedefleri vurabileceğimiz silahlara sahip olduğumuzu anlamaları gerekiyor" diye konuşan Rus lider, Moskova'nın Batılı hedeflere saldırmak amacıyla çeşitli ülkeleri silahlandırabileceği uyarısında da bulunmuştu.

UKRAYNA RUS KOMUTA DÜĞÜMÜNÜ VURDU

ABD ve Almanya'nın Ukrayna'ya silah ve mühimmatları Rusya topraklarında kullanma konusunda verdiği sınırlı iznin ardından bir ilk yaşandı. Ukrayna savaş uçağı, ilk kez Rusya içindeki bir hedefi vurdu. Sky News'a konuşan Ukraynalı askeri bir kaynak, Rusya'nın batısındaki Belgorod bölgesinde bir "Rus komuta düğümünün" vurulduğunu söyledi.

Ukrayna'nın hedefi, hangi silahlarla ya da mühimmatlarla vurduğu, Batı silahı olup olmadığı ise henüz bir netlik kazanmadı. Askeri kaynak, "Hasar tespiti halen devam etmekle birlikte, doğrudan bir vuruş olduğu teyit edildi. Bu, Rusya içindeki bir hedefe karşı Ukrayna hava kuvvetleri tarafından havadan gönderilen ilk mühimmattır" dedi.

ABD'NİN UKRAYNA'YA SİLAH İZNİ

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki hedeflere karşı ABD tarafından tedarik edilen silahları kullanmasına izin verdiği iddia edilmişti.

ABD'li üst düzey bir yetkili, Biden’ın Ukrayna'nın sadece Harkov bölgesini savunmak için bu izni verdiğini belirterek, “Başkan kısa süre önce ekibine, Ukrayna'nın kendilerine saldıran ya da saldırmaya hazırlanan Rus güçlerine karşılık verebilmesi için ABD tarafından tedarik edilen silahları Harkov bölgesinde karşı ateş amacıyla kullanabileceği talimatını verdi" demişti.

ALMANYA DA SİLAH KULLANIM İZNİ VERDİ

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, ülkesinin Ukrayna'ya gönderdiği silahların kullanımına ilişkin yazılı açıklama yapmıştı. Sözcü Hebestreit, Ukraynalıların toprakları ve özgürlükleri için savaştığını, dünyanın birçok ülkesinin askeri teçhizatla Ukrayna’yı desteklediğini vurgulamıştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

''Söz konusu olan, Ukrayna topraklarının kurtarılmasıdır ve biz, tedarik ettiğimiz silahların uluslararası hukuka uygun olarak bu amaçla kullanılması konusunda Ukrayna ile mutabık kaldık. En yakın müttefiklerimizle birlikte ve Ukrayna hükümetiyle diyalog içinde desteğimizi sürekli olarak savaşın gidişatına göre uyumlu hale getiriyoruz.''

''Son haftalarda Rusya, başta Harkov olmak üzere sınır bölgesindeki mevzilerden saldırılar gerçekleştirdi. Hep birlikte Ukrayna'nın uluslararası hukuka göre bu saldırılara karşı kendini savunma hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. (Ukrayna) Bu amaçla bizim tarafımızdan tedarik edilenler de dahil olmak üzere verilen tüm silahları uluslararası hukuki yükümlülüklerine uygun olarak kullanabilir.''

Böylece Alman hükümeti, Alman silah ve mühimmatların Ukrayna topraklarının savunulması amacıyla Rusya’daki hedeflere karşı kullanılmasına izin vermiş olmuştu.

İNGİLTERE: UKRAYNA'NIN KARARI

Britanya Dışişleri Bakanı David Cameron ise Ukrayna jetleri tarafından ateşlenebilen Storm Shadow seyir füzeleri gibi İngiliz silahlarını nasıl kullanacaklarına karar vermenin Ukrayna'ya bağlı olduğunu söyledi.