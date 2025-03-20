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 | Berkay Alptekin

Ukrayna'nın misilleme saldırısı Rusya'da OHAL ilan ettirdi

Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'nın Kropyvnytskyi kentine düzenlediği dron saldırısında çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Öte yandan Ukrayna'nın İHA saldırısında Rusya'nın Engels bölgesindeki askeri havaalanının alevler içinde kalması sonrası ülkede OHAL ilan edildi.

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Ukrayna'nın misilleme saldırısı Rusya'da OHAL ilan ettirdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 12:57

Rusya, gece saatlerinde Ukrayna'nın Kropyvnytskyi kentine dron saldırısı düzenledi. Rusya-Ukrayna arasında birbirlerinin enerji altyapısını 30 gün süreyle vurmamalarını içeren kısmi ateşkes devam ederken Rusya'nın dronlu saldırısında 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Saldırı nedeniyle bölgedeki binalarda hasar meydana gelirken bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

"EN ŞİDDETLİ SALDIRILARA MARUZ KALDI"

Ukrayna tarafından konuya ilişkin açıklamada, hava savunma sisteminin 171 Rus dronundan 75'ini düşürdüğü, 63 dronun ise kayıp olduğu kaydedildi. Bölge Valisi Arkadyi Raikovych, "Kropyvnytskyi, en şiddetli saldırılara maruz kaldı. Yerleşim yerleri, evler ve çok katlı binalar yerle bir edildi" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DAN ASKERİ ÜSSE İHA'LI SALDIRI

Öte yandan Rusya'da yerel yetkililer, Ukrayna'ya ait insansız hava aracının Engels bölgesindeki bir askeri havaalanına saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırı sonrası Engels bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi.

Engels'teki Rus stratejik bombardıman üssüne yakın bir havaalanının, Ukrayna'nın İHA saldırısının ardından alevler içinde kaldığı aktarıldı.

Bölge Valisi Roman Busargin, yaptığı açıklamada Engels kentindeki hastanenin ve birkaç evin hasar gördüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi. Civarda yaşayanların tahliye edildiğini de belirtti.

Busargin; Saratov ve Engels şehirlerine gece boyunca yapılan saldırıyı şimdiye kadarki en yoğun saldırı olarak nitelendirdi.

AĞIR BOMBARDIMAN UÇAKLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Ukrayna'daki cephe hatlarından yaklaşık 700 kilometre uzaklıktaki Engels'teki üs, Rusya'nın Tupolev Tu-160 nükleer kapasiteli ağır stratejik bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı hava savunma sistemlerinin, 54'ü Engels üssünün bulunduğu Saratov bölgesinde olmak üzere Rusya'nın güneyindeki altı farklı bölgede 132 Ukrayna insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

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