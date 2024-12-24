Ukrayna'nın özel ekibi, Kuzey Kore askerlerini dronlarla böyle avladı! Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı

24 Aralık 2024 14:48 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 15:26

Ukrayna, Rusya adına savaşan Kuzey Kore askerlerini kamikaze dronlarıyla hedef aldığı anlara ilişkin görüntüler yayımladı. Kuzey Koreli askerlerin ölümcül dronlardan kaçmaya çalıştığı anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Ukrayna, Kursk bölgesinde öldürülen ve yaralanan Kuzey Koreli askerlerin sayısının 3 bini geçtiğini açıkladı.

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Rusya​ Devlet Başkanı Vladimir Putin​ ile yakın ilişkilere sahip olan Kuzey Kore​ lideri Kim Jong-un​'un Ukrayna'da savaş cephesine gönderdiği askerler bir kez daha görüntülendi. Fakat bu kez Ukrayna tarafından yayımlanan videoda, Kuzey Koreli askerlerin kamikaze dronlarla nasıl hedef alındığı gözler önüne serildi.

DRONLAR KUZEY KORE ASKERLERİNİ AVLADI

Görüntülerde, Ukraynalı özel operasyon ekibinin, Kim Jong-un'un, Rus lider Putin'e yardım için gönderdiği güçlerin kamikaze dronlarıyla hedef alınması, Kurshchina'da açık bir alanda kaçmaya çalışan askerlerin etrafında insansız hava araçlarının daireler çizdiği görülüyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Harekat Kuvvetleri, açık alanda çıkan çatışmalarda 3'ü askeri araç olmak üzere 12 aracın da imha edildiğini açıkladı.

3 BİN KUZEY KORELİ ASKERİN AKIBETİ

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy​, Ukrayna'nın ön cephesine gönderilen 3 binden fazla Kuzey Kore askerinin öldüğünü veya yaralandığını söyledi.

Zelenskiy, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "İlk verilere göre Kursk bölgesinde öldürülen ve yaralanan Kuzey Koreli asker sayısının 3 bini geçtiğini" yazdı.

Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çeşitli bilgi ve istihbarat kaynaklarına dayanarak, yakın zamanda Ukrayna güçleriyle çatışmaya giren Kuzey Kore birliklerinin yaklaşık 1.100 kayıp verdiğini değerlendiriyoruz" açıklaması yapıldı.

KİMLİKLERİNİ SAKLAMAK İÇİN YÜZLERİNİ YAKIYOR

Öte yandan Ukraynalı lider Zelenskiy, geçtiğimiz haftalarda da ölen Kuzey Korelilerin kimlik belgelerinde sahte isimlerin yer aldığını söylemişti. Hatta Zelenskiy, Kuzey Koreli askerlerin varlığını gizlemek için ölenlerin yüzlerinin yakıldığını da iddia etmişti.