Ukrayna'nın Rus topraklarını hedef alması için ABD'nin verdiği izne Rusya'dan ilk tepki

18 Kasım 2024 14:30 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 14:46

ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli silahlarla Rus topraklarını vurması için izin vermesinin ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'gerginlikte yeni bir aşama' olduğunu söyledi.

ABD​, Ukrayna​'ya Rusya​'ya uzun menzilli silahlarla saldırabilmesi için izin verdi. Rusya'nın başkenti Moskova'da Ukrayna krizine dair açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov​, bu haberleri dikkate aldıklarını belirtti. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin​'in bu konuda daha önce açıklama yaptığına dikkati çekerek, "Bu açıklamaları tekrardan gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

''GERGİNLİKTE YENİ AŞAMA''

Sözcü Peskov, "Eğer bu karar alındıysa ve Kiev yönetimine iletildiyse bu, ABD’nin meseleye dahil olması açısından gerginlikte yeni bir aşama ve yeni bir durum söz konusu. Bundan yola çıkıyoruz. Bu konudaki yaklaşımımız anlaşılır vaziyette. Bu konudaki sinyallerimiz Batı tarafından alındı." dedi.

Bunun tehlikeli olduğuna işaret eden Peskov, "Bu, onların (Amerikalıların) Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini kökten değiştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, Ukrayna’daki çatışmaları dondurma yönündeki tekliflere ilişkin ise "Temas hattında çatışmaların dondurulması, Rus tarafı için kabul edilemez." ifadesini kullandı.

ABD'DEN UKRAYNA'YA İZİN

ABD basınında Joe Biden yönetiminin, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya getirilmesinin ardından Kiev'e, temin edilen uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) Rus topraklarında kullanılmasına izin verdiğine dair haberler yayılmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 10. St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu kapsamında 12 Eylül'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırmasına izin verilmesinin NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa katılması anlamına geleceğini belirterek, "Böyle olursa bizim için oluşturulacak tehditlere göre gerekli kararları alacağız." ifadesini kullanmıştı.