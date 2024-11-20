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Ukrayna’nın Rusya saldırısında dikkat çeken iddia: Storm Shadow füzeleri kullanıldı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Kasım 2024 19:40 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 20:03

Ukrayna’nın Rus topraklarına düzenlediği saldırıda İngiltere yapımı Storm Shadow füzelerini kullandığı iddiası gündemi sarstı. İngiltere’den söz konusu haberler hakkında açıklama gelmemesi de dikkat çekti…

Birçok medya kuruluşu tarafından Ukrayna’nın Rus topraklarına düzenlediği saldırıda İngiltere yapımı Storm Shadow füzelerini kullandığı iddia edildi.

Ukrayna’nın Rus topraklarına düzenlediği saldırıda ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzelerinin ardından İngiltere yapımı Storm Shadow füzelerini de kullandığı iddia edildi.

Ukrayna’nın Rusya saldırısında dikkat çeken iddia: Storm Shadow füzeleri kullanıldı! - 1. Resim

RUS VATANDAŞLAR PARÇALARI BULDU

Çok sayıda medya kuruluşu, Ukrayna’nın söz konusu füzeler ile Kursk​ bölgesini hedef aldığını belirterek, Kursk'taki Rus vatandaşlarının bölgede roketlere ait parçalar bulduğu bildirildi.

İNGİLTERE’DEN AÇIKLAMA YOK

İngiltere, söz konusu haberler hakkında açıklama yapmadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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