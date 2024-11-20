Ukrayna’nın Rusya saldırısında dikkat çeken iddia: Storm Shadow füzeleri kullanıldı!
Ukrayna’nın Rus topraklarına düzenlediği saldırıda İngiltere yapımı Storm Shadow füzelerini kullandığı iddiası gündemi sarstı. İngiltere’den söz konusu haberler hakkında açıklama gelmemesi de dikkat çekti…
Birçok medya kuruluşu tarafından Ukrayna’nın Rus topraklarına düzenlediği saldırıda İngiltere yapımı Storm Shadow füzelerini kullandığı iddia edildi.
Ukrayna’nın Rus topraklarına düzenlediği saldırıda ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzelerinin ardından İngiltere yapımı Storm Shadow füzelerini de kullandığı iddia edildi.
RUS VATANDAŞLAR PARÇALARI BULDU
Çok sayıda medya kuruluşu, Ukrayna’nın söz konusu füzeler ile Kursk bölgesini hedef aldığını belirterek, Kursk'taki Rus vatandaşlarının bölgede roketlere ait parçalar bulduğu bildirildi.
İNGİLTERE’DEN AÇIKLAMA YOK
İngiltere, söz konusu haberler hakkında açıklama yapmadı.