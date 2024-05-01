Ukrayna’dan Rusya’ya dron saldırısı

01 May 2024 12:54 - Güncelleme : 01 May 2024 12:55

Ukrayna, gece saatlerinde Rusya’nın farklı bölgelerine dron saldırısı gerçekleştirdi. Rus medyasında yapılan açıklamada, dron saldırısı sonucu Ryazan bölgesindeki petrol rafinerisinde en az 2 patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı belirtildi.

Ryazan Bölge Valisi Pavel Malkov da bölgeye yönelik saldırıları doğrulayarak, ilk bilgilere göre saldırıda yaralanan olmadığını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Kursk ve Voronej bölgelerine de insansız hava aracı saldırıları düzenlendiği, herhangi bir hasar veya yaralanma olmadığını bildirdi.

Petrol şirketi Rosneft tarafından işletilen rafineriye Ukrayna tarafından çok kez saldırı gerçekleştirilmişti.