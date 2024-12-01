Ukrayna'ya ait sanıp canlı yayında gururla düşürdüler! 3 milyon TL'lik dron gerçeği öfkeye neden oldu

01 Aralık 2024 12:17 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 13:03

Putin'in Baba Ordusu, ünlü devlet medyası askeri muhabiri Olga Kurlaeva'yı sınır bölgelerini nasıl koruduklarını göstermek için davet etti. Bölgeye gelen Kurlaeva, canlı yayında askerlerle bölgeyi gezerken kendilerine doğru bir FPV dronunun yaklaştığını gördü. Askerler dronun yaklaşmasına izin vermeden silahlarıyla düşürmeyi başardı. Canlı yayında gururla anlatılan olayın gerçek yüzü ortaya çıktığında öfkeye sebep oldu.

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Komik görüntülerde çaylak Rus​ askerlerin 73.000 sterlinlik (3 milyon 222 bin TL) FPV dronu düşürdükten sonra Rus devlet medyası önünde bununla övündüğü görülüyor.

Belgorod​ bölge muhafızları, sınır bölgelerini nasıl koruduklarını göstermek üzere ünlü devlet medyası askeri muhabiri Olga Kurlaeva'yı davet etti.

Muhafızlar yayın sırasında Ukraynalı Furia uçağı tarzı bir keşif dronu olduğuna ikna oldukları şeye ateş etmek için hafif silahlarını kullanırken görülüyorlar.

Mermilerin ateşlenmesinin ardından dronun düştüğü görülüyor.

"O KADAR GÜÇLÜLER Kİ DOST ATEŞİ AÇMIŞLAR"

Dronu düşüren Rus Yüzbaşı, "(Ukraynalı) bir Furia dronu düşürdük. Keşif amaçlı, uçak tipi bir dron​ uçuyordu.” ifadelerine yer verdi.

Askeri Muhabir Kurlaeva, ordunun becerilerini öven görüntüleri bile paylaşarak şöyle dedi:

"Belgorodlular o kadar güçlü ki tüfekleriyle Ukrayna'nın uçak tipi insansız hava araçlarını düşürüyorlar. Sınır bölgesinde gerçek insanlar yaşıyor."

Ancak tek sorun bunun bir Ukrayna insansız hava aracı olmamasıydı. Kısa süre sonra insansız hava aracının değerli bir Rus keşif dronu olduğu ortaya çıkınca öfke daha da arttı.

Öfkeli bir askeri muhabir sosyal medya üzerinden şu yorumu yaptı: "Belgorodlular o kadar güçlü ki, kameraların önünde dost ateşi açmışlar."

KURLAEVA VİDEOYU SİLMEK ZORUNDA KALDI

Yüzü kızaran Kurlaeva paylaşımını kaldırmak ve videoyu silmek zorunda kaldı.

Haberlerde Putin'in ev muhafızlarının askeri yüksek komutanlıktan "azar işittikleri" ve şimdi dron tanımlama konusunda yoğun bir eğitimden geçecekleri belirtildi.

Kurlaeva ateş altında kaldıktan kısa bir süre sonra olayı gerçekleştiren Baba'nın Ordusu adlı kuvvetleri savunmaya çalışarak, "Cisim nüfusun yoğun olduğu bir bölgeye doğru ilerliyordu. Ne yapmaları gerekiyordu? Öylece durup izleseler miydi?" ifadelerine yer verdi.

Kurlaeva, olay yerinde bulunan Rus sınır muhafızlarının da bunun bir Putin insansız hava aracı olduğunu fark edemediğini ileri sürdü.

Belgorod bölge muhafızları, savaşmaya uygun olmadıkları düşünülen yerel gönüllülerden oluşuyor. Rus Baba Ordusu'nun "Çiftçi" ve "Araba Tamircisi" gibi çağrı işaretleri var ve birçoğu Putin'in işgal gücünün bir parçası olamayacak kadar yaşlı ya da kondisyonsuz.