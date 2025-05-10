Ukrayna'ya Avrupa çıkarması! Liderler en az 30 günlük ateşkese hazır

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya liderlerinin en az 30 gün süreyle ateşkese hazır olduğu bildirildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Telegram kanalından açıklamalarda bulundu. Sybiha yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yüz yüze görüşme gerçekleştirdiği bildirdi.

TRUMP İLE ORTAK TELEFON GÖRÜŞMESİ

Görüşmenin ardından Zelenskiy ve Avrupa liderlerinin ABD Başkanı Donald Trump ile ortak telefon görüşmesi yaptığını kaydeden Sybiha, görüşmede Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik koşulların ele alındığını aktardı.

Sybiha, "Ukrayna ve tüm müttefikler, pazartesinden itibaren en az 30 gün süreyle karada, havada ve denizde tam ve koşulsuz ateşkese hazır." ifadesini kullandı.