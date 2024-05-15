Ukrayna'ya güvence veren Blinken Kiev'de hem söyledi hem çaldı!

15 May 2024 09:22 - Güncelleme : 15 May 2024 09:45

Rusya'nın Harkov'a saldırı düzenlemesiyle endişelerin arttığı Ukrayna'ya ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. ABD Kongresi'nde Cumhuriyetçiler'in uzun süre Ukrayna'ya yardım paketini engellemesinin ardından onaylanan 60 milyar dolarlık paket sonrası Ukrayna'ya giden Blinken, Kiev'e güvence verdi.

Ukraynalı yetkililer, ABD silahlarındaki gecikmenin kötü bir durumu daha da zorlaştırdığını belirtirken Blinken, "Zor günler yaşandığını biliyoruz. Yardım yolda, bazısı geldi ve fazlası da gelecek. Ve bu savaş alanında Rus saldırganlığına karşı gerçekten fark oluşturacak.'' dedi.

ZELENSKİY HARKOV İÇİN PATRİOT DEDİ, ŞEHİR BOMBALANDI

Ukraynalı lider Zelenskiy, Blinken'a ABD'nin yardımları için teşekkür etti ancak hava savunmasının Ukrayna için hala "en büyük problem" olduğunu vurguladı. Zelenskiy, Ukrayna'nın Harkov bölgesini savunmak için iki yeni Patriot bataryasına ihtiyacı olduğunu belirtti.

Zelenskiy ve Blinken'ın bir araya gelmesinden saatler sonra Rus ordusu, Harkov'u vurdu. Ukraynalı yetkililer, çocukların da aralarında olduğu çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

BLINKEN GİTAR ÇALIP ŞARKI SÖYLEDİ

Blinken, Kiev ziyareti sırasında Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile birlikte gaziler tarafından işletilen bir pizza restoranına gitti ve Kiev Üniversitesi'nde bir konuşma yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı, salı günü gecenin ilerleyen saatlerinde Kiev'de bir bara gitti ve orada konser vermekte olan 19.99 grubuna katılarak hem gitar çaldı hem de şarkı söyledi.

Blinken şarkıya girmeden önce, "Sizin askerleriniz, vatandaşlarınız, özellikle kuzeydoğuda Harkov'da büyük acılar çekiyor. Ancak bilmeleri gerekiyor ki ABD sizinle, dünyanın büyük bölümü sizlerle. Onlar sadece özgür bir Ukrayna için savaşmıyor, özgür dünya için savaşıyor" dedi.

Blinken daha sonra grupla Young'ın "Rockin' in the Free World" şarkısını çaldı.