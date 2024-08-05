Ukrayna'ya verilen F-16'lar Putin'i çıldırttı! Rusya 'av' planını hazırladı

05 Ağustos 2024 08:48 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 09:23

ABD'nin vaad ettiği F-16 savaş uçakları Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından 28 ay sonra Kiev'e ulaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Sık sık 'imkansız' kelimesini duyardık... Artık bu bir gerçek. Semalarımızdaki gerçeklik. F-16'lar Ukrayna'da. Bunu gerçekleştirdik. Bu jetlerde ustalaşan ve onları ülkemiz için kullanmaya başlayan askerlerimizle gurur duyuyorum.'' diyerek iyi haberi duyurdu.

UKRAYNA İÇİN F-16'LAR DÖNÜM NOKTASI

Zelenskiy'nin konuşması sırasında, Ukrayna savaşında tarihi bir dönüm noktası olabilecek F-16'lar Ruslara karşı savaşmak için cepheye uçarken görülüyor.

Ayrıca Ukrayna, NATO'nun sağladığı uçaklardan 10 tanesinin savaş envanterinde bulunduğunu duyurdu.

RUSYA'NIN F-16 İÇİN 'AV' PLANI

Rusya'nın ise savaşı tırmandıracağı yönünde işareti verdiği F-16'lar için 'av' planı var. Kremlin, her bir jetin imha edilmesi ve Ukraynalı pilotun öldürülmesi için yüklü bir ödül koyduğunu duyurdu.

SAVAŞTA KURALLAR DEĞİŞECEK!

Öte yandan Rus lider Vladimir Putin, NATO'ya Batı tarafından tedarik edilecek tüm F-16 jetlerinin havadan düşürüleceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Putin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı oyunun kurallarını değiştirecek süpersonik savaş uçaklarını fırlatmak için kullanması halinde NATO havaalanlarına saldırı düzenleyeceğini de söylemişti.