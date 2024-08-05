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Ukrayna'ya verilen F-16'lar Putin'i çıldırttı! Rusya 'av' planını hazırladı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
05 Ağustos 2024 08:48 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 09:23

ABD yapımı F-16'ların Ukrayna'ya teslim edilmesinin ardından asıl 'avın' şimdi başladığı iddia edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her bir jet ve jet pilotunun başına ödül koydu.

ABD'nin vaad ettiği F-16 savaş uçakları Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından 28 ay sonra Kiev'e ulaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Sık sık 'imkansız' kelimesini duyardık... Artık bu bir gerçek. Semalarımızdaki gerçeklik. F-16'lar Ukrayna'da. Bunu gerçekleştirdik. Bu jetlerde ustalaşan ve onları ülkemiz için kullanmaya başlayan askerlerimizle gurur duyuyorum.'' diyerek iyi haberi duyurdu. 

Ukrayna'ya verilen F-16'lar Putin'i çıldırttı! Rusya 'av' planını hazırladı - 1. Resim

UKRAYNA İÇİN F-16'LAR DÖNÜM NOKTASI

Zelenskiy'nin konuşması sırasında, Ukrayna savaşında tarihi bir dönüm noktası olabilecek F-16'lar Ruslara karşı savaşmak için cepheye uçarken görülüyor.

Ukrayna'ya verilen F-16'lar Putin'i çıldırttı! Rusya 'av' planını hazırladı - 2. Resim

Ayrıca Ukrayna, NATO'nun sağladığı uçaklardan 10 tanesinin savaş envanterinde bulunduğunu duyurdu.

Ukrayna'ya verilen F-16'lar Putin'i çıldırttı! Rusya 'av' planını hazırladı - 3. Resim

RUSYA'NIN F-16 İÇİN 'AV' PLANI

Rusya'nın ise savaşı tırmandıracağı yönünde işareti verdiği F-16'lar için 'av' planı var. Kremlin, her bir jetin imha edilmesi ve Ukraynalı pilotun öldürülmesi için yüklü bir ödül koyduğunu duyurdu. 

Ukrayna'ya verilen F-16'lar Putin'i çıldırttı! Rusya 'av' planını hazırladı - 4. Resim

SAVAŞTA KURALLAR DEĞİŞECEK!

Öte yandan Rus lider Vladimir Putin, NATO'ya Batı tarafından tedarik edilecek tüm F-16 jetlerinin havadan düşürüleceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Ukrayna'ya verilen F-16'lar Putin'i çıldırttı! Rusya 'av' planını hazırladı - 5. Resim

Putin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı oyunun kurallarını değiştirecek süpersonik savaş uçaklarını fırlatmak için kullanması halinde NATO havaalanlarına saldırı düzenleyeceğini de söylemişti.

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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