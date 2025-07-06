Ukrayna'ya yüz binlerce İHA gelecek: ABD ile anlaşma imzalandı

Ukrayna, ABD'den yüz binlerce İHA alacak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump ile yaptıkları görüşmeyi aktararak imzalanan anlaşmayı da duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ABD ile insansız hava aracı (İHA) üretimi konusunda iş birliğini derinleştirme konusunda anlaştıklarını duyurdu.

"EN VERİMLİ SOHBETTİ"

Haftalık gelişmeleri değerlendirdiği videosunda Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeyi "Bu muhtemelen tüm bu zamanların en iyi sohbetiydi, en verimlisiydi." şeklinde aktararak Ukrayna'nın hava savunması konusunu ele aldıklarını belirtti.

İHA KONUSUNDA ABD İLE ANLAŞTILAR

Zelenski ayrıca Amerikan savunma şirketiyle İHA üretimiyle ilgili anlaşma imzaladıklarını açıkladı. Zelenskiy, şunları kaydetti:

"İHA'lar ile ilgili Amerikan tarafıyla ortak çalışmaları önemli ölçüde artırmak konusunda da anlaştık. Bu hafta Ukrayna Savunma Bakanlığı ile önde gelen Amerikan şirketlerinden biri arasında bir anlaşma imzalandı."

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy mesajında, "Bu, Ukrayna'ya bu yıl özel şartlarla yüz binlerce İHA ve gelecek yıl ise önemli ölçüde daha fazla İHA sağlayacak. Özellikle önleyici İHA'lar bizim net önceliğimizdir." ifadesini kullandı.

Öte yandan Zelenskiy, Danimarka ile ortak silah üretimi konusunda bir anlaşma imzaladıklarını bildirdi